Szász Károly főszervező elmondta, hogy május 14-én, vasárnap kerül sor a rendezvényre:

– A terveink szerint 8 órakor találkozunk Nyírtéten, ahol Révész Dezső polgármester vezetésével a Nyírtéti Őrültmotorosok vendégszeretetét élvezhetjük. Onnan a közlekedési szabályok maximális betartásával a Sóstói Múzeumfaluba motorozik a feltehetőleg népes csapat. Az előző években nagy volt az igény, az érdeklődés, ezért bátorkodok most is bízni az aktivitásban. A skanzenben 10-16 óra között nemcsak vért adni lehet, hanem élni lehet az ingyenes egészségügyi állapotfelmérés lehetőségével. Közben természetesen egy jóízű ebédet is biztosítunk. A nap folyamán lehet tesztelni a GL 1800, a CRF 1100, az NT 1100, a CB 750 (Hornet), a CB 650 és az NSS 125 új Honda-modelleket.

