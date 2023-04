– Az előző évben közel kétszáz lelkes májusfa-állító keresett meg minket. Voltak, akik 120 kilométerre szállították el a fákat, hogy másnap reggelre szívük választottjának kiskapujához állítsák. Akárcsak tavaly, most is kijelölték és megszámolták a Nyíregyházi Erdészet szakemberei azokat a nyírfákat, illetve az úgynevezett kései meggyfákat, amelyek ebben az erdőrészletben már olyan sűrűn állnak, hogy gyérítésük szakmailag is indokolt. Ezek a fakivágások így nem csökkentik sem az erdő értékes fáinak az arányát, sem a faállomány koronáinak záródását – mondta portálunknak a helyszínen Szokolovszki Géza. A Nyírerdő Zrt. Nyíregyházi Erdészetének igazgatója hozzátette, a kései meggy egyébként is egy invazív fafajta, amit egyébként is vissza szeretnénk szorítani a Sóstói-erdőben.

Vasárnap összesen 120 fára került fel a narancssárga pont, azaz ennyi fát vághattak ki és vihettek el azok, akik előzetesen regisztráltak az erdészetnél. Mint azt ezzel kapcsolatban Szokolovszki Géza megjegyezte, erre azért is volt szükség, hogy nagyjából be lehessen előzetesen határolni, hogy mennyi védőkesztyűt és kézi fűrészt biztosítsanak a fakivágáshoz.

A szakember kiemelte, a program célja a hagyományőrzésen túl az is, hogy a résztvevők bepillantást nyerjenek az erdészek munkájába, ugyanis az őshonos fák fontossága, az erdei élőközösség változatosságának biztosítása az erdészek mindennapos munkájának egyik fő kihívása.

A nyíregyházi, tizenhét esztendős Zsolt életében először állít májusfát, a fa kivágásában és elszállításában pedig édesapja segédkezett neki. Mint azt portálunknak elmondták, az egyik közösségi oldalon bukkantak rá az erdészet felhívására.

– A barátnőm, akivel kilenc hónapja vagyunk együtt, szintén tizenhét éves. Mindketten ugyanabba a suliba járunk. Zsófi Ramocsaházán lakik, úgyhogy oda fogjuk apával kivinni a fát. A barátnőm nem sejt semmit, sikerült a tervünket titokban tartani – mesélte Zsolt.

TG