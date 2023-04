Magyar Sára négy éve két hetet töltött Balin, és már akkor tudta: egyszer mindenképpen visszatér – ez a bizonyos egyszer az idén februárban jött el az életében. És most, az egyhónapos úttal a háta mögött már abban is teljesen biztos, hogy nem most járt utoljára a szigeten. S hogy mi az, ami visszahúzza a fiatal nyíregyház lányt?

Nem volt munkájuk

– Az a négy évvel ezelőtti két hét csak arra volt elég, hogy a legnépszerűbb turistalátványosságokat megnézzem, de azt már akkor is éreztem, hogy számomra Bali ennél jóval többet jelent. Azért mentem vissza, hogy magamba szívhassam a balinéz életérzést és ebben a helyiek nagyon sokat segítettek. Mivel a tömegközlekedés meglehetősen kaotikus, nagyon nehéz eljutni egyik helyről a másikra.

– Ebben a robogós és autós taxik is segítenek, de nemcsak ebben: a sofőrök programokat is ajánlanak. A robogós taxik veszélyesnek tűnnek, hiszen nemcsak a hatalmas forgalomra kell figyelniük, de a rengeteg kóbor kutyát is kerülgetik, így aztán én is buzgón imádkoztam, amikor ezeken ültem. Emiatt négy éve is inkább autós taxival utaztam, és megismertem egy sofőrt, Putut, aki annyira segítőkész volt, hogy most újra őt hívtam fel. Annak idején még a családjához is elvitt, és most is jártam náluk: jó volt látni, mennyit nőttek a gyerekei, ám végtelenül elszomorított, hogyan élték meg az elmúlt éveket.

– Balin az emberek nyolcvan százaléka a turizmusból él, és mivel a covid alatt lezárták az országot, szinte semmilyen bevételi forrásuk nem maradt. És bár a pandémiának vége, még mindig nem állt helyre a turizmus: ő például a korábbi napi hat autó helyett csak egy-kettő tud elindítani.

Főzés és ékszerkészítés

– Mindenképpen szerettem volna segíteni nekik, ezért nem is volt kérdés, hogy most is őt választom. Nemcsak fuvarozott, de számtalan remek programot is ajánlott. Éppen akkor volt telihold, amikor ott voltam, ezt pedig, ahogy szinte mindent, a balinézek megünneplik. Putu elvitt a szomszéd faluba, ahol a ceremóniát tartották – óriási élmény volt. Ahogy az a főzőtanfolyam is, ami, bár zuhogott az eső, hajnali piacozással kezdődött.

– A hölgy, akinél voltam, a rizsteraszok szomszédságában alakította ki a helyet, ahol egy háromfogásos menüt készítettünk el. Banános-csirkés levest főztünk, majd kétféleképpen is készítettünk húst: banánlevélbe tekerve, s parázson sütve, illetve farúdra húzva, majd megsütve. Ehhez háromféle gyömbért használtunk, illetve citromfüvet, salotta hagymát és piros paprikát. És bár előre szóltam, hogy nem bírom a csípőset, alig tudtam megenni az ételeket, amelyek a hölgy szerint egyáltalán nem voltak erősek... De készítettünk salátát és desszertet is – utóbbi sült banán volt, amit fagyival és csokiöntettel is esznek a helyeiek, és ami nagyon finom. Végül annyira sok étel készült, hogy a sofőrrel közösen ettük meg – ez is emlékezetes maradt, de remek program volt a gyűrűkészítés is – mesélte Sára, aki olyan napokat is beiktatott, amikor csak sétálgatott, fotózott, vagy hallgatta a trópusi erdő hangjait. Nézte, ahogy köd száll a hegyre és utólag azt mondja, nagy élmény volt átélni azokat a hatalmas viharokat is, amiket ott kicsit félve figyelt.

Áldást kért rá

– A természet annyira élő, a színek pedig annyira intenzívek, hogy amikor hazajöttem, fakónak láttam mindent. Bali sok szempontból különleges, hiszen az élővilága maga a csoda, ráadásul olcsó az élet, hajóval pedig könnyen el lehet jutni kisebb szigetekre – ám engem nemcsak ez fogott meg.

– Aki látta az Ízek, imák, szerelmek című filmet, Julia Roberts-szel a főszerepben, tudja, hogy Balin nagyon fontos a vallás és a gyógyítók szerepe – a filmben Liz, a főszereplő egy Ketut nevű gyógyítóhoz járt. Elhatároztam, hogy ha már ott vagyok, én is felkeresek egy gyógyítót. Mint kiderült, Ketut 102 éves korában meghalt, a fia folytatja azt, amit ő elkezdett. Nála voltam: a tenyeremből olvasott és áldást kért rám – nagy élmény volt ez is – mondta Sára, aki szerint európai szemmel nézve furcsa, ahogy a balinézek az élethez viszonyulnak. – Mindig mosolyognak, még akkor is, ha erre nem igazán van okuk, és őket látva felmerül a kérdés: hogy lehetnek ennyire pozitívak a sok nehézség ellenére? Hiába kevés a pénzük, jótékonykodnak és segítik azokat, akik még tőlük is szegényebbek. Azt hiszem, mindenkinek el kellene menni oda és megtapasztalni ezt – akkor talán kevesebbet panaszkodnánk és elgondolkodnánk azon, mi kell ahhoz, hogy boldogok és elégedettek legyünk.

A világ végén, egyedül

Sára egyedül utazott, és mint fogalmazott: ezzel egy régi vágyát váltotta valóra.

– A közösségi médiában több Bali-csoport is van, ezekből kiderül, kik vannak éppen a szigeten. Én így találtam egy francia és egy amerikai lányt, akikkel több napot töltöttem, de egy magyar párral is találkoztam. Négy éve sok helyit megismertem, és ez biztonságérzetet adott, hiszen ha baj történt volna, tudtam volna kihez fordulni. Az is sokat segített, hogy a családommal és a barátaimmal folyamatosan kapcsolatban voltam, az pedig remek érzés, hogy a világ másik végén is képes vagyok egyedül megállni a helyem – tette hozzá.



SZA