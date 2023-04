Kocsord civil szervezetei együtt majálisoznak április 30-án, s mivel a házigazda a Kraszna Horgászegyesület, így a helyi Kirva-lapos-horgásztó ad otthont a rendezvénynek. A program 11 órakor kezdődik, az ételkóstolós majálison több finomság is vár majd az érdeklődőkre. A baráti kapcsolatoknak köszönhetően a családi napra a Felvidékről is érkeznek vendégek. Persze nemcsak ételkülönlegességekben, hanem zenében és táncban is lesz részük a résztvevőknek.