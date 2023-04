Üzenni szeretnék annak a tapintatlan, őrült autósnak, aki éjszakánként a Debreceni úton száguldozik robbanó kipufogóval! - kezdte a bejegyzését egy nyíregyházi hölgy. - Kívánom neki, hogy élje meg, milyen érzés, ha kisbabája születik, akit épp elaltat fürdés után, béke és nyugalomban! Aztán feldübörög az otthona előtt egy borzasztó durrogó, ijesztő hang, és felsír, felriad a baba! Vagy ha ő, egy nehéz, fárasztó nap után végre megpihen, és háborús, riasztó hangra ébred! De addig is, csak képzelje ezt el, és próbálja visszafogni a nagyzási mániáját, és állítsa vissza a kipufogója szabályos működését! És örüljön annak, ha éjszakánként csendben tud aludni! Mellesleg nem értem, hogyan lehet ezen az autón érvényes műszaki vizsga...

Sokan egyetértettek a nyíregyházi anyukával.

"Ezek általában kompenzálnak valamilyen méretet... Csak hát erre amúgy senki se lenne kíváncsi. Egy jó pszichológussal többre menne az ilyen, mert ez a hangoskodásba csomagolt kisebbségi komplexus unalmas már nagyon az embereknél és borzalmasan átlátszó is..." - írta például egy hölgy.

Ám akadt olyan is, aki szerint a hölgy túlérzékenysége inkább a baj: "Nem tudom, mi volna egyesekkel a fővárosban… Ahol 23 óráig villamos, troli, helyi járat és tízszer ennyi autó jár. Kinek írnátok minden héten? Szerintem a Debreceni útról el kell költözni akkor, mert ilyen mindig is volt, és mindig is lesz!"

Forrás: Nyíregyen Hallottam