Az idei eseménynek is a városháza díszterme adott otthont, ahol Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere köszöntötte a fiatalokat. Elmondta, hogy ez a nagyon szép hagyomány egy érzelmi kapocs is a város és a diákok között.

– Az ember életének egy sorsfordító időszaka a középiskola. Mi szülők ilyenkor látjuk azt, hogy egy kisgyermekből már-már felnőtt lesz, aki kinyílik a világra, és olyan nagy döntés előtt áll, hogy a pályaválasztáson milyen irányba induljon el – fogalmazott a alpolgármester. – Azt gondolom, hogy ez egy nagyon meghatározó lépés minden fiatal életében. Nyíregyháza mindent megtesz azért, hogy magas legyen az oktatás színvonala, és amikor továbbtanulnak a diákok a felsőoktatásban, akkor a képesítésüknek megfelelően találjanak munkát itt helyben. Legfontosabb, hogy mindenki érje el a céljait, vágyait, és reméljük, hogy ezt városunkban tudja megtenni. Nagyon sok programmal hozzájárulunk ahhoz, hogy ez így legyen, érdemes például az ösztöndíjakat figyelni a diákságnak. A város hosszú távú stratégiában gondolkozik, aminek az alapja a gazdaságfejlesztés, a munkahelyteremtés, hogy valóban legyen olyan a munkahelykínálat Nyíregyházán, amiért érdemes visszajönni, itt maradni. Azt kívánom, hogy nagyon eredményes legyen mindenkinek az érettségije és a felvételije. Nem kell elkeseredniük azoknak sem, akiknek most nem sikerül a felsőoktatásba bekerülni, hiszen egy hegyre több oldalon is fel lehet menni. Ez hozzátartozik az élet megpróbáltatásaihoz, azonban nem szabad feladni. Meg kell keresni mindenkinek a saját útját – fejtette ki Jászai Menyhért, és hozzátette: ha olyan hivatást választ valaki, amit nagyon szeret csinálni, akkor nem is munkaként fogja felfogni. Azt kívánta, hogy keressék és találják meg az útjukat a fiatalok, ha egy-két kanyarral is, de legyen sikeres élete mindenkinek.

Takács Zsófia diákpolgármester is jelen volt az eseményen, akinek a célja: hogy a nemzetközi kapcsolatokat megismerjék a tanulók, és szeretne valami maradandót tenni a városért. Már most 10. osztályosként tudja, hogy milyen szakon szeretne majd továbbtanulni.

A Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium végzős osztályait hárman képviselték. Szilágyi Petra Lilla a Debreceni Egyetemre és az ELTE-re is beadta a jelentkezését pszichológia szakra, nagyon sokat tanul a felvételire.

Imrő Barbara jogra szeretne menni, külön órára is jár, sokat tanul az iskolában is, történelemből és angolból fog emelt szintű érettségit tenni. Szendrei Hanna pedig gyógyszerész szeretne lenni, de megjelölte az általános orvosi szakot is, így biológia és kémia tantárgyakból készül nagyon sokat a felvételire.

LN