Forrás: A nagy népmozgások korát éljük. Az ENSZ becslései szerint napjainkban mintegy 300 millió ember él születési országán kívül, miközben – valószínűleg először a történelemben – meghaladja a 100 millió főt azoknak a száma, akik kényszer hatására menekültek el otthonaikból és kerestek menedéket hazájukon belül vagy kívül. De nem feledkezhetünk meg arról a milliárdos tömegről sem, akik gazdasági okoktól vagy egyéni döntéstől hajtva költöznek vidékről a városokba, és különösen a harmadik világban arra várnak a megapoliszok nyomornegyedeiben, hogy ez a lépés a felemelkedést vagy a végleges megrekedést eredményezi-e számukra. A globális migrációs folyamatok hatásai Magyarországon is jól érzékelhetőek, legyen szó az ukrajnai háború elől menekülőkről, akik az első biztonságos országot találhatják meg hazánkban, vagy a déli határkerítést ostromló irreguláris migránsokról, akik biztonságos államok sorát maguk mögött hagyva igyekeznek eljutni a vágyott ígéret földjére, az Európai Unió valamelyik tagállamába. Az elmúlt években terepkutatásaik során a Migrációkutató Intézet munkatársai a migráció számos típusával és arcával találkozhattak Európában és azon túl is. Láthatták, hogyan lehet az egyszerre átok és áldás, megoldás vagy maga a probléma. Ezen utak, találkozások során fotók ezrei készültek kiváló művészek lencséin keresztül, akik elkísérték az Intézet munkatársait és segítettek a folyamatok dokumentálásában. Az ő munkáik és a magunk tapasztalatai inspiráltak minket arra, hogy ezt a gyűjteményt ne csak elszórtan, egymástól elszigetelten, a különféle kommunikációs platformjainkon mutassuk be, hanem létrehozzuk ezt a kiállítást, amelyen keresztül a látogatók számára is szeretnénk közelebb hozni és bemutatni a migráció szerteágazó és komplex világát. Az est vendégei: Gyurkovits Tamás fotográfus, Jászberényi Sándor újságíró, haditudósító és Vargha Márk, az MCC Migrációkutató Intézet vezető elemzője. KM