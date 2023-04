“Szíven szúrtak egy rendőrt, eszméletlen!” - adta ki a riasztást január 12-én a mentésirányító a Központi Mentőállomás egyik rohamkocsijának, ami pár percen belül már a helyszínre is ért. Heroikus küzdelem kezdődött Bauman Péter életéért. Olyan beavatkozásokra került sor, amikhez elengedhetetlen volt a szakmai rutin és az ezzel járó precizitás. Az akkor ott levő egyenruhások mindegyike csendben, reménykedve figyelte és ha kellett segítette az ellátást, vagy akár a sérült mozgatását. A mentőegység eközben folyamatosan tájékoztatta a mentésvezetőt, így a kórházban már azelőtt várták a sebesült rendőrt, mielőtt a mentő elhagyta volna a helyszínt. Még a kórházba szállítás alatt, a mozgó mentőautóban is küzdöttek érte a szakemberek, az életét mindezek ellenére sem lehetett megmenteni. A tragédia az Országos Mentőszolgálat teljes bajtársi közösségét is megrendítette, így a mentésvezetőt, a mentőorvost, a mentőápolót és a mentőtechnikust is megviselte az eset. Tegnap a Rendőrség Napja alkalmából Dr. Terdik Tamás rendőr vezérőrnagy, Budapest rendőrfőkapitánya köszönetét fejezte ki, amiért bajtársaink a lehetetlent is megpróbálták és dicséretben, valamint jutalomban részesítette a négy kiváló mentődolgozót, akik azóta is ugyanilyen példás elszántsággal szolgálják hivatásukat.

Köszönjük áldozatos munkájukat! - adta hírül szombaton az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalán.