Rákóczit Esze Tamásék visszahívják a szabadságharc vezetésére, Rákóczit vendégül látják: Kisvárdán kecsegével kínálják, Dögében csíkhallal kedveskednek neki az emberek, Rákóczi a táborban megírja kiáltványát, a fejedelem és gróf Pálffy János táborszernagy találkozója Vaján, a „magyarok utcája” Rodostóban. Csak néhány pillanat II. Rákóczi Ferenc életéből, amiket rajzokon is megörökített a kisvárdai festő-grafikus, Szeifried Zoltán. A még 2019-ben készült, Fejedelmi élet nyomában című, a fejedelem egész életét átölelő grafikai sorozatot a napokban Vaján annak az ünnepségnek a keretében állították ki, amelyet Rákóczi születésének 347. évfordulója alkalmából rendeztek a MNM Vay Ádám Muzeális Gyűjteményében.

Tematikus kiállítások

A tárlatot az érdeklődőknek Marczinkó István, a Béres József TIT Kisvárdai Egyesület igazgatója mutatta be, aki többek között a következőket mondta:

– Szeifried Zoltánnak már sokadik kiállítására kerül sor a szűkebb térségben. Az alkotó minden évben az aktuális évfordulóhoz kapcsolódóan, tematikus kiállításon mutatja be alkotásait. Csak emlékeztetnék rá: így volt ez 2015-ben amikor a reformációról, 2016-ban az 1956-os forradalomról és szabadságharcról állított össze kiállítási anyagot. 2017-ben az aradi vértanukról készített grafikák kerültek középpontba, míg 2018-ban Mátyás király életútjának feldolgozására került sor. 2019-et a magyar országgyűlés Rákóczi emlékévnek nevezte el, de az emlékév még 2020-ban is folytatódott. Van abban is valami közmegegyezés, hogy az országgyűlési képviselők a parlamentben egyhangúlag támogatták az emlékév gondolatát.

Választás Gyulafehérváron

De milyen évfordulót is ünnepeltünk 2019-ben? A forrásokból tudjuk, hogy 1704-ben Gyulafehérváron választották meg II. Rákóczi Ferencet Erdély fejedelmévé, vagyis az emlékév a 315. évforduló alkalmából volt 2019-ben. A sors fintora, hogy Rákóczi nem vett részt a megválasztására szervezett gyűlésen, ahol közfelkiáltással választották a 26 éves fiatalembert fejedelemmé, majd csak 1707-ben került sor a marosvásárhelyi beiktató szertartásra. Van abban is valami elgondolkodtató, hogy a fejedelem emlékiratában arról ír, hogy az erdélyi fejedelem címre volt leginkább büszke életében. Szeretném továbbá ide idézni most azokat a gondolatokat, melyeket fontosnak tartott a grafikus közölni a tárlatra érkezőkkel. Egy korábbi meghívó szövegéből engedjenek meg néhány gondolatot:

„II. Rákóczi Ferenc személye, élete, hazaszeretete megkérdőjelezhetetlenül egyedülálló! Olyan alapszínfoltja a magyar történelmi palettának, aki meghatározó és viszonyítási alapot adó, minden más színnek. Egy ember, aki életét, vagyonát, családi boldogságát, ami fontos, feláldozta a szabadság, a Haza jövője oltárán, példaértékű kell, hogy legyen minden ma élő magyar ember számára. Egy ember, aki Mikes Kelemen szavaival élve: ”A bujdosásban is bujdosó volt…” Egy fejedelem, kire megválasztásának 319 éve után is büszkék lehetünk, hogy közöttünk élt! Ez a grafikai sorozat szerényen, dióhéjban próbálja bemutatni, azt a hihetetlenül gazdag életutat, sok szereplővel és helyszínnel, amely osztályrésze volt a nagyságos fejedelemnek.

Ezek azok az üzenetek, melyet az alkotó közölni akar a képeket szemlélőkkel. Szeifried Zoltán évtizedek óta megfesti, megrajzolja a magyar történelem sorsfordító eseményeit. Kötődik nagyon a szülőhazához és a szűkebb környezethez, keresi a példaképeket. A tematikus sorozatok megfestése előtt nagyon körültekintő kutatómunkát végez. Keresi a hiteles forrásokat az adott kor öltözetéről, ruházatról, az általánosan használt fegyverzetről.

Mindent festőnek tartja magát, változatos technikákat alkalmaz. Néhány éve már egyesületünkben a művészeti szakosztály vezetője. Rendszeresen részt vesz a nyári alkotótáborok munkájában, sikeresen szerepel a meghirdetett képzőművészeti pályázatokon....

Kronológiai sorrendben

– ... A mai kiállítás 52 grafikát és egy nagyméretű olajfestményt tartalmaz, ez utóbbi a fejedelmet a kisvárdai várnál ábrázolja 1703-ban. A kép hátterében a várdai vár képe, az előtérben a fejedelem lovaskatonáinak ütközete a labancokkal, míg a kép középpontjában maga a fejedelem látható. A képsorozat kronológiai sorrendben építkezik, ahogy a 8 évig tartó szabadságharc eseményei történtek. A szerző részéről nem véletlen a Kisvárdához kötődő identitás: a fejedelem bizonyíthatóan 4 alkalommal fordult meg Kisvárdán... – folytatta Marczinkó István.

– ...Megnyitó gondolataimat a meghívón szereplő üzenettel fejezem be, mely elsősorban a fiatalokhoz szól, de a felnőttek is erőt meríthetnek belőle:

„Üzenem a jövőbeli gyermek nemzedéknek Magyarországon, hogy tiszteljék hazájukat és becsüljék, hogy ezen a földön élhetnek. Őrizzétek meg értékeit és emlékeit! Beszéljetek róla úgy, mintha kincs lenne!” – idézte a fejedelmet Marczinkó István.

Egyenes jellem volt

Megkérdeztük Szeifried Zoltánt is, mit jelent számára II. Rákóczi Ferenc.

– Évek óta foglalkozom a magyar történelem tematikus feldolgozásán. A sorozat a honfoglalástól kezdve a koronavírus-járványig számos témát felölel. A grafikák készítése során mind jobban megerősödött benne a gondolat, hogy a magyar történelem a hazának számos kiemelkedő személyt adott, s ezeknek az embereknek az életét, a munkásságát ismernünk kell. Ezek közé a neves személyek közé tartozik II. Rákóczi Ferenc is, akinek az életét a 2019-es emlékév idején örökítettem meg a grafikai sorozatban. Természetesen mint a többi munkám előtt, most is alapos kutatómunkát végeztem a születésétől a haláláig, illetve hazahozataláig a kassai dómba. Nagy példaképnek tartom, aki viszontagságos, de mégis felemelő, tiszteletreméltó életet élt. Őszinte, egyenes jellem volt, vállalta tettének következményeit, nem hódolt meg sohasem. Az egyik leghitelesebb alakja a magyar történelemnek. Erkölcsi magatartása kikezdhetetlen. Nem véletlen, hogy a magyar nép számára az egyik legkiemelkedőbb történelmi személy évszázadok óta. MML

Borítókép: Szeifried Zoltán a grafikáival | Fotó: Dodó Ferenc