Harmincnégy horgász várta a halak kapását április 1-jén azon a horgászversenyen, amelyet a Z-CO Series szervezett meg a Verbatanyán. A résztvevők sportszerűen bevárták azokat az indulókat, akik Szatmárnémetiből neveztek be a viadalra. Partiumban élő horgászok gyakran vesznek részt a vármegyénkben meghirdetett viadalokon, most is tíznél többen jöttek a magyar–román határ közeli városból.

A Szamosnál tanulta a titkokat

Szatmárnémetiből érkezett Nyisztor Zsolt is, aki már hajnali öt órakor elindult otthonról.



– Rendszeresen részt veszek ezeken a küzdelmeken, a többi versenyzővel már jó ismerősként köszöntjük egymást. Számomra kikapcsolódást jelentenek a versenyek, meg jó elbeszélgetni a többiekkel. Megvárom az eredményhirdetést, és utána indulok haza. Eddig keszeget és kárászt fogtam – mesélte érdeklődésünkre, majd felidézte a kezdeteket is:

– Hétévesen a Szamoson tanultam meg horgászni. Édesapám nagy horgász, ő szerettette meg velem ezt a hobbit. Szeretem a Szamost, szívesen horgászok a partján, de mivel a versenyek tavakon vannak, így váltanom kellett.

– Egyébként az eddigi legnagyobb halamat is a Szamosban fogtam két éve, 20 kilogrammos amur volt. Ment, mint a torpedó, suhant, mintha puskából lőtték volna ki, nehéz volt kifogni. Nem is volt olyan nagy merítőm, egy ismerősöm a közelben horgászott, ő jött megszákolni a halat.

Jól megválasztott tavak

A sorsolás révén a szomszédos állást foglalhatta el Remetean Zoltán, aki szintén Szatmárnémetiben lakik.

– Szeretek átjönni a versenyekre, a Z-CO Series kifogástalanul szervezi a programjait. Ráadásul olyan tavakon van a verseny, ahol sok hal is van, vagyis nem unatkozunk, nagy élmény a versenyzés. Szatmárnémetiben vagyok egyesületi tag, részt veszek az otthoni egyesületi versenyeken, illetve az országos bajnokságon is a klub színeiben. Holnap már szintén vár egy verseny Szatmárnémetiben. Az eddigi legnagyobb fogásom egy közel 20 kilogrammos ponty volt, amit Szatmárnémeti mellett fogtam egy halastóban. MML



Képek: Remetean Zoltán minden halnak örült (piros felsőben) és Nyisztor Zsolt egy termetes dévérkeszeggel | Fotók: a szerző