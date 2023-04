Az iskola változatos programokkal készült: volt zenés bemelegítés, karate-bemutató, íjászkodás, arcfestés és kézműves foglalkozás, de a rendezvény központi eleme az úgynevezett Kék séta volt – a résztvevők a Nyírbátor és Nyírbogát közötti kerékpárút egy szakaszán gyalogoltak, a sétán pedig részt vett Novák Katalin köztársasági elnök is.

Dr. Simon Miklóssal még a rendezvény előtt beszélgettünk. Mint azt a térség országgyűlési képviselője elmondta, amikor megtudták, hogy az államfő vármegyénkbe látogat, azonnal éltek a kínálkozó lehetőséggel és meghívták Nyírbátorba, a Kék sétára.

– Novák Katalinról köztudott, hogy szociálisan érzékeny, így nem kellett csalódnunk, hiszen gondolkodás nélkül elfogadta az invitálásunkat – fogalmazott dr. Simon Miklós, aki hozzátette, ő maga is elkötelezett az Éltes-iskolában folyó oktatói, pedagógiai munka mellett, minden rendezvényükön ott van és amiben tudja, támogatja is az intézményt.

– Egyfajta pozitív üzenetként foghatjuk fel, hogy a köztársasági elnök Nyírbátorba is ellátogatott, hiszen korábban még nem járt a városunkban – ezt már Máté Antal mondta. Nyírbátor polgármestere szerint kormányzati szinten is látják, hogy a város szolidáris, s hogy odafigyelnek minden társadalmi rétegre. – Az önkormányzat azon dolgozik, hogy az Éltes-iskola tanárai, tanulói a jövőben is megkapjanak minden lehetséges támogatást, eszközt, és abban bízunk, hogy ebben a kormányzat a jövőben is partner lesz – tette hozzá a polgármester.

Miközben elkezdődött a közös bemelegítés, megérkezett Novák Katalin is, aki, a többi résztvevőhöz hasonlóan szintén regisztrált az eseményre. Dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő és Román István vármegyei főispán társaságában körbe vezették a szervezők az intézményben, majd elindult a Kék séta.

Szilágyi Zoltánné, az intézmény vezetője is nagy megtiszteltetésnek tartotta az elnöki vizitet. Elmondta, az iskolába közel kétszáz gyermek jár, valamennyien értelmi fogyatékkal élnek, egyharmaduk autista. – Először tartjuk meg ezt a sétát, de szeretnénk ebből hagyományt teremteni, éppen ezért nagyon örülünk, hogy megtisztelte rendezvényünket az államfő is, akiről tudjuk, hogy szívén viseli a hátrányos helyzetű emberek, fiatalok sorsát és hogy sokat tesz az esélyegyenlőség megteremtéséért. Az iskola Csillagfényes Éltes Alapítványa adományokat is fogad, így ez a nap jótékonysági célt is szolgál – mondta az intézményvezető. Szilágyi Zoltánné hozzátette: egyre több az autizmussal élő gyermek, így kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy megfelelő szintű és minőségű iskolai képzést kaphassanak, s hogy teljes értékű polgárai legyenek társadalmunknak.

Csordás Sándor egy hatalmas virágcsokorral a kezében várakozott a séta megkezdésére, na és Novák Katalinra. – Ebbe az iskolába jártam, most Máriapócson élek. Ezzel a csokor virággal személyesen szeretném megköszönni a köztársasági asszonynak azt, hogy meglátogat bennünket – mondta a fiatalember.

KM