Nem könnyű a logisztika

Tudjuk, hogy minden út Rómába vezet – így volt ez Ildikó életében is: ez volt az első külföldi utazása.

– Katolikus Ifjúsági Világtalálkozót rendeztek az olasz fővárosban, s 18 évesen akkora élményt jelentett a Colosseum, a Vatikán és az, hogy láthattam a pápát misét celebrálni, hogy elhatároztam, utazni fogok. Az orosi Herman Ottó Általános Iskolába, majd a Széchenyi István Közgazdasági Szakközépiskolába jártam, és mindig is szerettem a történelmet, a földrajzot és az irodalmat, érettségi után pedig a Szolnoki Főiskola idegenforgalmi–szálloda szakán tanultam. Két ösztöndíjat is elnyertem, ezek az utak pedig teret nyitottak számomra. Megpróbáltam a lehető legtöbbet kihozni ezekből, így amikor Finnországban töltöttem hónapokat, átmentem Oroszországba, Észtországba és Svédországba, a német ösztöndíjam alatt pedig felfedeztem a Benelux államokat, Dániát és Franciaországot. Az első Európán kívüli utam Kínába vezetett: az ázsiai országba egy ott dolgozó barátom hívott meg. De ha már ott voltam, elmentem Thaiföldre, Srí Lankára és az Egyesült Arab Emírségekbe is.

– Angliában másoddiplomáztam, és hogy minél többet utazhassak, három munkahelyen álltam helyt egyszerre – akkor kezdtem el a hátizsákos túrákat, 10 éven át pedig stewardessként dolgoztam, és a szabadnapjaimon utaztam. 2012-re már 70-80 országban jártam, és akkor gondolkodtam el először azon: egyáltalán összesen hány ország létezik? De talán ennél is jobban foglalkoztatott, hogy vajon a nők is képesek-e arra, hogy minden országot végigjárjanak – mesélt az indíttatásról Ildikó, aki szerint az utazásszervezés olyan, mint a számítógépes játék: Mariónak az egyes pályán még könnyű dolga van, a többin viszont már jönnek az akadályok.

A logisztika nem egyszerű, mert vannak olyan részei a világnak, ahol szinte naponta változik a politikai helyzet, máshol háborúk dúlnak, s van, ahová szinte lehetetlen vízumot szerezni – neki azért lett az utolsó ország Szaúd-Arábia, mert évekig nem kapott vízumot – az ország 2020-ban nyitotta meg kapuit a turisták előtt, a szerk.

Valóban kicsi a világ

Ildikó a legtöbb helyen egyedül járt, ami teljesen tudatos döntés volt: szerinte így lehet megismerni az adott ország lakóit, hiszen mindig kell találnia valakit, akihez csatlakozhat, akivel kommunikálhat – ezek a találkozások mindig tartogatnak szép pillanatokat. Mint mondta, minél több helyzettel szembesült az utazásai során, annál biztosabb volt abban, hogy a legnehezebb szituációkat is meg tudja oldani.

– Megszámolni sem tudom, hányszor törölték a járatomat, és ebből adódóan hányszor késtem le a csatlakozást, s hány alkalommal vált semmissé a szállodai foglalásom, de valahogy mindig megtaláltam a megoldást. Ha lehet, kanapészörfölök, nem szeretem a drága szállásokat, és igyekszem helyieknél megszállni. Helyi piacokon vásárolok, helyi ételeket eszem – majdnem mindent megkóstolok, ami az ott élők asztalára kerül. Ettem már fermentált cápahúst, kengurut, rénszarvast, tengerimalacot, vagy épp megkóstoltam a kutyahúst is – szerintem ez is hozzátartozik az adott ország kultúrájának megismeréséhez.

– Szerencsés vagyok, hiszen ott érzem otthon magam, ahol letehetem a fejem aludni, de ez nem jelenti azt, hogy mindenütt szívesen élnék. De azt el tudom képzelni, hogy egy isten háta mögötti afrikai faluban gyerekeket tanítsak, s nagyon szeretem Portugáliát, Olaszországot, Spanyolországot vagy Norvégiát is – mondta Ildikó, aki a legnagyobb élményeit napokig tudná sorolni. Imádta a lappföldi rénszarvasfarmot, soha nem felejti el a sarki fényt – kétszer is látta, mind a két alkalommal egy repülőgép pilótafülkéjéből –, s visszahúzza Afrikába a vörös föld, a kontinens kiszámíthatatlansága. És ha valaki, ő igazán tudja, milyen kicsi a világ. Botswanából komppal kell átmenni Zambiába, s mivel nem tudta, hogyan jut majd el Livingstone-­ba, keresett valakit, aki a segítségére lehet. Beszédbe elegyedett egy utastársával, aki miután megtudta, hogy honnan jött, magyarul szólalt meg: kiderült, hogy a zambiai férfi a Liszt Ferenc Zeneakadémia kecskeméti tagozatán tanult egykor jazzt...

Az elemi célok ugyanazok

Ildikó az utazásai alatt sokat tanult magáról, arról, hogy az egyes helyzetekre hogyan reagál.

– Minél több helyen jártam, annál inkább rájöttem, hogy egyformák vagyunk: közös a világunk, közös az életünk. Az elemi célok mindenhol ugyanazok: a családok gyerekeket nevelnek, akiknek biztosítani akarják az élelmet és azt, hogy tető legyen a fejük fölött. Átértékeltem a gondjaimat is: miután megtapasztaltam, hogy a világ egyes részein nincs ivóvíz vagy áram, és hogy sok országban a gyerekeknek az az egyetlen játékuk, hogy a sárban dagonyázhatnak, már kevésbé tartom komoly problémának, ha például nem elég gyors itthon az internet.

És hogy milyen úti céljai lehetnek valakinek, aki már mindenhol járt? – Azokra a helyekre megyek vissza, ahol kevesebb időt tudtam tölteni, mint amennyit szerettem volna, és mint amennyire szükség van ahhoz, hogy belelássak az ott élők mindennapjaiba, s hogy élvezhessem a természet csodáit. Az utazást nem lehet megunni, számomra elindulni, megérkezni és ott lenni valahol olyan, mint a levegővétel: egyrészt természetes, másrészt az élet nélkülözhetetlen része.

