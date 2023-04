Közleményükben azt írták, az Északi temetőben létesített parcellakövek átadásával országosan már közel húsz ilyen temetkezési helyet jelölt meg az intézet. A pénteki avatóünnepségen felavatták vitéz Kovács István nemzetőr főhadnagy újraállított síremlékét is.

Az eseményen Szabó Tünde, a térség fideszes országgyűlési képviselője kiemelte, a Nemzeti Sírkert arra emlékeztet, hogy a jelenlegi generáció az egykori hősök iránti adósságunkat kizárólag az életműveik életben tartásával és a tisztelet lerovásával törleszthetik.

"Nagy a felelősségünk abban, hogy tudatosan rámutassunk a sírokban nyugvó nemzeti megmaradásban gondolkodó nagy elődeinkre, hiszen minden emlékezés akkor épít minket, ha jól emlékezünk, és akkor emlékezünk jól, ha tanulunk a múltból" - fogalmazott a képviselő.

Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója arról beszélt, a magyar nemzet számára maradandót alkotó személyek temetkezési helyének védelmére született meg az úgynevezett Nemzeti Sírkert, amely immár több mint 6200 sírt számlál országszerte.

A NÖRI célja az, hogy az ország különböző temetőiben nyugvó kiemelkedő személyek ne csak a helyi közösségek számára legyenek ismertek, hanem országosan is. A ma felavatott okos parcellakő a rajta található QR kód segítségével személyeket és életutakat mutat be - hangsúlyozta beszédében a főigazgató.

Nyíregyháza temetőiben tizenöt olyan ember nyugszik, akik különböző életutakat jártak be, különböző korok szellemének megfelelő életutat mutatnak be, de olyan életek, amiket az utókornak nemcsak ápolni kell, de felszínen is kell tartani - hangoztatta az eseményen Ulrich Attila, a város alpolgármestere.

Vitéz Kovács István nemzetőr főhadnagy 1891. június 22-én született Nyíregyházán. Harcolt az első világháborúban, a proletárdiktatúra idején bujkálni kényszerült, és bár bajtársai közül sokan a környező tanyabokrokba és más vidékre menekültek, ő soha nem hagyta el a várost. A főhadnagyot ellenforradalmiság vádjával állították rögtönítélő bíróság elé, majd 1919. április 22-én végezték ki a helyi fogház udvarán.

- MTI -