A forgalmas szakaszon eddig több baleset is történt, ezt próbálják megelőzni a gyalogosvédelmi rendszerrel. Az ipari park területén nagy a gyalogosforgalom, és a buszmegállóból való áthaladást is biztonságosabbá teszi az új zebra, melyet több eszközzel is felszereltek azért, hogy minél hatékonyabban hívják fel a gépjárművezetők figyelmét a gyalogosokra. Az átkelőnél kiemelt LED-es világítást is telepítettek, amely az éjszakai és a korlátozott látási viszonyok idején kapcsol be, megvilágítva az okos zebrát és annak környezetét. A pirossal felfestett, fényjelzéssel és kamerával ellátott zebrát már birtokba is vették az arra közlekedők.