1973. április 8., vasárnap

Múzeum „születik” Mátészalkán

Egy éve nyílt meg Mátészalka ideiglenes múzeuma a Bajcsy-Zsilinszky úton. Ez is egy lépés volt előre. Értéke e lépésnek. hogy egy színfolttal tovább gazdagította és növelte Mátészalkát, hiszen nincs is több magyar város, amelynek ne lenne valamilyen múzeuma, vagy muzeális értékű és egy múzeummal felérő műemléke. Elévülhetetlen érdeme van a Szabolcs-Szatmár megyei Múzeumok Igazgatóságának és néhány lelkes szakembernek. Elsősorban dr. Erdei Sándornak, a szervezőnek, Molnár Sándornak, a tervezőnek, valamint P. Erdélyi Zsuzsa és Miskolci Mária grafikusoknak, de a grafikai kivitelezésben Molnár Sándor is részt vett. Azért, hogy Szatmárnak, azon belül Mátészalkának múzeuma legyen, korábban, hosszú éveken át, dr. Márton Árpád és dr. Fazekas József is nagyon sokat tettek.