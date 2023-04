Örülünk, amikor egy nagyberuházást felavatnak, és többnyire nem tudjuk, milyen fontos, más tudományterületet érintő folyamatok előzhetik azt meg. Várjuk, hogy megyénkben a Jármi-Csenger közti szakaszon kiszélesítsék a 49-es főutat. A munkálatokat megelőzik a régészeti feltárások, amikről nemrégiben a 30 éves Kállay Gyűjteményben beszélt dr. Körösfői Zsolt régészeti osztályvezető.

Előadásából több érdekes részlet is kiemelhető. Jármi körzetében több ponton kutattak, az egyiken 40 körüli kemence nyomait találták meg. Azt nem tudni, hogy ezekből mennyit használtak egy időben. Sok lakás nyomait találtak, de a legtöbb leletet a fémkeresők segítségével sikerült fellelni. Kocsord környékén is inkább a fémkeresőknek jutott szerep. Ököritófülpös, Győrtelek Porcsalma vonalában a gépek haladtak elől, a humuszolás mögött párhuzamosan több csapat kutatott. Volt, ahol emberi maradványokra is leltek. A leletek feldolgozása halad, és mint kiderült az sem ritka, hogy a kapacitás növelése érdekében más megyék szakembereivel kooperálnak régészeink.