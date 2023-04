– Mindig jelen lenni idős szeretteink életében néha erőn felüli feladat. Különösen akkor aggódunk, ha valami miatt néhány hétre vagy hosszabb időszakra is tartós egészségügyi ellátásra és ápolásra szorul egy-egy idős családtagunk. Ilyen esetekben jelenthet segítséget a kisvárdai kórház Krónikus Belgyógyászati Osztályán történő elhelyezés. Segítség lehet ez mindazok számára is, akik szociális otthonok, idősotthonok várólistáin szerepelnek, ezzel a várakozási időtartam alatt is stabil egészségügyi ellátáshoz juthatnak az intézmény osztályán, ahol hat hónapig térítésmentesen biztosítjuk a szakszerű ellátást. Háziorvosi vagy szakorvosi javaslattal várják az érintetteket, érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06-45/502-134 – olvasható a kórház honlapján.

Fotó- illusztráció: Kórház honlapja