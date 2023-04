– A gimnázium életében hagyomány, hogy minden tavasszal családi napot rendezünk annak érdekében, hogy az iskolába járó tanulók és szüleik, a pedagógusok, az iskola dolgozói valamint az öregdiákok egy kötetlen, felhőtlen, tanulásmentes napot töltsenek együtt és megtapasztalják az együvé tartozás élményét. Az iskola udvaráról kellemes illatok és füst is száll majd, hiszen az osztályok főzőtudományokban is megmérettetik magukat. Természetesen a környékbeliek sem maradnak ki a jóból, hiszen a kóstolójegyekért mindenki ízlésének megfelelő ételt vásárolhat. A verseny győztese és a vándorkupa birtokosa az az osztály lesz, amelyik a legtöbb kóstolójegyet adja el a családi nap végére. Akik nem sütnek, főznek, röplabdázhatnak, focizhatnak, kosárlabdázhatnak, csocsózhatnak, ping-pongozhatnak, a legkisebbek játszóházban múlathatják az időt. A sportversenyeken legjobb eredményeket elérő osztályokat közösségi élményt biztosító nyeremények várják a szülői munkaközösség, a Krúdy Alapítvány és a sportalapítvány támogatásával. Mindezek mellett szórakoztató színpadi produkciók is várják a Krúdy-Feszt résztvevőit – tette hozzá az igazgató.

KM