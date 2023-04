A téma örök, hiszen a stroke, vagyis az agyi érkatasztrófa statisztikai adatai több tízezernyi esetről adnak számot hazánkban évente.

A szakmai eseményen az előadók végigkövethették az észleléstől a legmagasabb ellátási szintet jelentő - és az elmúlt időszakban örvendetesen megnövekedett számban elvégzett - thrombolysisig és thrombectomiáig a betegutat, a szükséges teendőket, a szakmai protokollok változásait.

„A fórum színvonalát neurológiai osztályunk orvosainak előadásai mellett tovább emelte a meghívott előadók, így dr. Oláh László professzor, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ - Neurológiai Klinika igazgatójának előadása. Az Országos Mentőszolgálatot Toldi Ferenc képviselte, aki a regionális és országos stroke ellátás prehospitális vonatkozásairól számolt be. Neurológiai és Stroke Osztályunkról dr. Czurkó Marina osztályvezető főorvos és dr. Sózer-Pápai Péter adjunktus bemutatták a kórház stroke ellátásával kapcsolatos eredményeit, jövőbeli terveit.

Az előadók és az előadások témáinak kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati útmutatóként is szolgáljon a tudományos ülés.

Az esemény zárásaként lehetőség nyílt szakmai diszkusszióra, amelynek során a megyében a többi neurológiai osztályt képviselő kolléga is beszámolt szakmai tapasztalataikról, és külön öröm számunkra, hogy a jó hangulatú beszélgetéseken kórházunk orvosai, szakdolgozói mellett más intézményekből érkezett társszakmák képviselői is részt vettek” - számolt be a napokban megrendezett szakmai eseményről a kisvárdai Szent Damján Görögkatolikus Kórház.

Fotó: kórház