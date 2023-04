Ezt vallják a tiszadadai Nyitnikék Óvoda és Konyha óvodapedagógusai is, akik a napokban szemétgyűjtésre vitték a fiatalokat. Így az óvodások maguk is aktívan sokat tehettek a természet védelméért, a helyi Tisza parton szedték össze a hulladékot az óvónőkkel együtt a víz világnapja alkalmából. Az óvodás korban elkezdett tudatos környezetvédelemre felkészítés azért nagyon is fontos, mert világszerte egyre nagyobb veszély fenyegeti ivóvízbázist, s éppen ezért külön figyelmet kell fordítani a megóvására. A nap folyamán összegyűlt hulladék elszállításáról a helyi önkormányzat gondoskodott – tájékoztatta szerkesztőségünket Tarnai László.KM