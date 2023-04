Újra várja vendégeit a Szindbád Színháztörténeti Múzeum és Rendezvénytér a Móricz Zsigmond Színház üzemeltetésében Nyíregyházán, a belváros szívében. A Magyarországon egyedülálló, egyes színháztörténeti korokat tematikusan bemutató interaktív tárlatot különleges digitális installációk, tárgyi relikviák, video-térképek alkotják, melyhez többnyelvű audionarrációs program is készült. Megelevenednek a különböző korok jelmezei, amelyeket a modern technika segítségével akár magukra is ölthetnek a látogatók, és április 17-étől a színház jegyirodája is itt várja a nézőket.

Május 6-án és május 20-án 15 órától rendhagyó tárlatvezetéssel készülnek, a nyíregyházi társulatot 1981-ig bemutató időszakos kiállításon Pregitzer Fruzsina, Jenei Judit és Tar Dániel, a Móricz Zsigmond Színház színművészei működnek közre.

Az épület egy szabadtéri pódiumszínpaddal, és egy rendezvényteremmel is rendelkezik – utóbbiban tartják június 2-án, pénteken az évad utolsó kamarabérletes előadásának bemutatóját: a Maggi és Lillemor című darabot Rák Zoltán rendezi, a két szereplő Pregitzer Fruzsina és Szabó Márta.

KM

Fotók: Színház