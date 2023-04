A RE-flex Moderntánc Stúdió növendékei szombaton Oroszlányban, a XXXII. Országos Táncművészeti Fesztivál elődöntőjében léptek színpadra, és mint az elmúlt 35 év évben mindig, most is sikerült elvarázsolniuk a nézőket, lenyűgözni a zsűrit; nem véletlen, hogy az egyik kategóriában egyedüliként kapták meg koreográfiájukra a maximális pontszámot, ami valljuk be: tiszteletet parancsol.

Kitartással és alázattal

– Nagyon büszke vagyok a táncosaimra, s talán ennél is többet mond, hogy 11 koreográfiával érkeztünk az elődöntők negyedik, utolsó helyszínére, és minden produkciónk ott lesz a május 6-ai, budapesti országos döntőben – mondta lapunknak Rácz Erika nívó- és Bencs-díjas táncpedagógus, a RE-flex alapítója, aki több mint három évtizede tanítja modern táncra Nyíregyháza és a vármegye fiataljait, sokan pedig a stúdióban töltött évek után profi táncosként folytatták pályafutásukat. Mint elárulta, rengeteg munka, elhivatottság, kitartás áll az eredmény mögött, a junior és felnőtt táncosok az iskolai kötelezettségük mellett este és hétvégén is alázattal és hihetetlen energiával készültek a versenyre.

Mindannyian úgy ültek fel a buszra, hogy kupával akarnak hazatérni, ami sikerült, hiszen a juniorcsapat tagjai – Dósa Regina, Kujbus Kira, Csillag L. Csenge, Maros Hanna Leila, Maros Martin Szilárd és Mihálka Zengő – egy harmadik, két második és két első helyezést szereztek, sőt a csoportos táncuk a zsűritől – egyedüliként – megkapta az adható maximális 50 pontot. – Azt az örömöt nehéz leírni – mesélte Rácz Erika az ország legrangosabb és legnevesebb táncversenyén, amit a táncpedagógusok országos szövetsége szervez, ez komoly szakmai elismerés is, ami természetesen jár a koreográfia megálmodójának, azonban a legnagyobb érdem a tanítványoké.

Kupáért mennek a fővárosba is

– Tudjuk, hiszen a versenyen láttuk, hol kell még javítani, csiszolni és finomítani az előadást, de ezekre lesz egy hónapunk, s május 6-án az Erzsébetligeti Színház színpadán kiderül, hogy mennyire sikerül – utalt a feladatokra a táncpedagógus, s tudja, növendékei ott is a legjobbak között is a legjobbak szeretnének lenni. – Persze, minden verseny előtt elmondom nekik, hogy a tánc szubjektív műfaj, mindig nagyon sok függ attól is, hogy abban az adott pillanatban hogyan lépnek színpadra, hogyan sikerül az előadás, s azt mennyire értékelik. És amíg a tánc örömöt ad nekik, amíg szárnyal a tehetségük és tudásuk legjavát adják, az a legfontosabb – mutatott rá a versenyek pszichikai oldalára Rácz Erika.

S ne feledkezzünk meg a felnőtt táncosokról sem, hiszen Kopacz Liliána, Magyar Maja, Nagy Norina, Orosz Lilla, Pálfi Zsófi és Somogyi Barbara három első és három második hellyel fejezte be az oroszlányi elődöntőt. A zsűri értékelésében minden koreográfiával kapcsolatban kiemelte a kortárs művekből választott finom, léleksimogató zenét, választást, a tánc magas szintű ismeretét, a tökéletesen elsajátított tradicionális alaplépéseket, amelyekre egy profi karrier is építhető, a technikai tudást és a kontaktot a produkciókban, amikor érintésekkel zseniálisan tudják az energiákat átadni egymásnak a táncosok.

– Mindent megteszünk az országos sikerért is, a lényeg azonban a tánc, ami alapvetően határozza meg az életünket – tette hozzá Rácz Erika, aki tudja, tanítványai a fővárosba is kupákért indulnak.

BM