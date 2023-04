Az idő is kegyes volt szombaton, a gyönyörű napsütés megkoronázta az amúgy is hihetetlen hangulatot Sóstóhegyen. A Szabó Lőrinc Ökoiskola udvara újra zengett a népi dallamoktól, hangszerektől, hiszen már második alkalommal rendezték meg a Tavaszi Zsibongó Ökovásár és Népzenei Fesztivált. Nyíregyháza önkormányzata, a Váci Mihály Kulturális Központ Sóstóhegyi Közművelődési Színtere, a Sóstóhegyi Gyerekvilág Alapítvány, a Szabó Lőrinc Ökoiskola Fejlesztését Támogató Egyesület és az iskola közös rendezvényén helyi és vármegyei művészeti csoportok adtak színvonalas műsort és több mint harminc kézműves standon kínáltak különleges és egyedi portékákat.

Élménydús programok

Mindeközben a polgárőrség tartott bemutatót, a rendőrség az általános iskolai bűnmegelőzési, úgynevezett DADA programját népszerűsítette, a tájfutással is megismerkedhettek az érdeklődők, és a Sóstói Múzeumfalu népi játékai is nagyon népszerűek voltak a kicsik körében. Egymást váltották a kézműves foglalkozásokon is a fiatalok, a Nyitnikék Óvoda pedagógusai és a Sóstóhegyi Nyugdíjas Szervezet tagjai segédkeztek a húsvéti dekorációk elkészítésében, amiket nagy örömmel vittek haza a gyerekek. Helyi termelők pultjainál igazi ínyencségeit lehetett megkóstolni, és egyedi, kézzel készített termékek között válogatni.