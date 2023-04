– Kulcsfontosságú, hogy felhívjuk az autizmusra a figyelmet, hogy segítsük, elfogadjuk egymást – fejtette ki dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere, a rendezvény fővédnöke a megnyitón és elismerését fejezte ki a Most Élsz Egyesületnek.. – Az egyesület a mögötte álló tíz évben nagyon sokszor varázsolt derűt a gyerekek és szüleik arcára. Nélkülözhetetlen az a munka, amit a városban a civil szervezetek végeznek a fogyatékkal élőkért. Ezért is hozta létre önkormányzatunk 2021-ben a Fogyatékosságügyi Tanácsot, amelynek célja, hogy olyan fórum legyen, ami segíti a városvezetés munkáját és felhívja a figyelmet a fogyatékkal élők problémáira. A polgármester megígérte, hogy a szervezetek, egyesületek javaslataira mindig oda fognak figyelni, és a lehető legjobb módon segíteni fognak. A Most Élsz Egyesület is egyike annak a tíz szervezetnek, akik ebben a tanácsban dolgoznak.

– Köszönöm azoknak a munkáját, akik nemcsak ma, hanem az év minden napján tesznek azért, hogy érzékenyítsenek, hogy a társadalmon minél elfogadóbb, megértőbb és együttműködőbb legyen – mondta Baracsi Endre, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Közgyűlés alelnöke, aki ugyancsak kék színbe öltözött. Hozzátette: példaértékű a Most Élsz Egyesület munkája, és megerősítette, a megyében mindent megtesznek azért, hogy valamennyi társadalmi problémára megoldást találjanak.

Nemzetközi eredmények

Farkas Árpádnak, a Most Élsz Egyesület elnökének van egy autista kislánya, így az a leghitelesebb, amikor egy érintett szülő tud segíteni más, hasonló gondokkal küszködő családoknak.

– Nagyon sok minden történt az elmúlt tíz évben. Az egyesületünk legfontosabb célja, hogy azokat az ismereteket, amelyekkel feltárjuk az autizmusban rejlő titkokat, idehozzuk hazánkba. Az elmúlt évek alatt a sok sötét foltból már nagyon több kikristályosodott. Tudományos laboratóriumi vizsgálatokkal meg lehet határozni nagyon sok olyan tényezőt, amely az idegrendszer károsodását okozza – részletezte Farkas Árpád. Hangsúlyozta, hogy ez a nap más, mert hagyományteremtő céllal emléknapot tartanak. Ezzel dr. Endreffy Ildikó előtt tisztelgünk, aki itt élt Nyíregyházán, és mintegy három és fél évtizeden keresztül a Jósa András Oktatókórházban munkájával szolgálta az autizmussal élőket. Anyagcsere kutatásokkal foglalkozott, és ott találtak bizonyos paramétereket, amelyek feltérképezésével, terápiás javaslatával, egy megfelelő étrend kialakításával, minőségi változásokat lehetett elérni a betegek életében – utalt a doktornő munkásságára. – Ezt a szellemiséget követi Magyarországon a Most Élsz Egyesület, és ugyanannak a nemzetközi közösségnek, a San Diegoban lévő autizmus kutatóközpontnak vagyunk mi is a tagjai. Az idei év fő programja, hogy bekapcsolódjunk egy nemzetközi online konferenciasorozatba magyar nyelven. Szülőknek, orvosoknak, gyógypedagógusoknak lesz ez edukációs program – fejtette ki az egyesület elnöke, és hozzátette, hogy minden érintett bekapcsolódhat, aki bővíteni szeretné az ismeretét ezen a téren.

Farkas Árpád elismerő okleveleket adott át, majd Endreffy Attila elmondta, hogy a testvére, Ildikó egész élete a segítésről, prevencióról, kutatásokról szólt, majd lánya, Kornélia felolvasta a család verses formában megírt történetét. Ezután Farkas Árpád anyukája lépett a mikrofon elé, aki felolvasta a saját megható versét az autizmussal élők és családtagjainak mindennapos nehézségeiről, kihívásokról, miközben autista unokája kezét szorongatta.

Mindenki segít

A résztvevők a jó hangulatú zenés bemelegítés után rajthoz is álltak. A Forgács család Orosról érkezett a sétára. A 32 éves autista leányuk jelenleg az Őz utcai nappali foglalkoztatóba jár, így megoldott a sorsa, a mindennapi ellátása. – A későbbiekben egy bentlakásos intézmény lenne ideális a számára, amire egyelőre nincs kilátás – vélekedett a család. Úgy tapasztalják, az autistákat nehezen fogadják el, így várják, hogy egy kifejezetten autizmussal élő felnőtteket befogadó napköziotthont hozzanak létre a városban, azonban egy jól működő intézményben autizmusra szakosodott szakember is szükség lesz. Bíznak benne, hogy a remény a közeljövőben valósággá válhat.

Nagyon sok egyesület, civil szervezet, szolgáltató, segítő is részt vett a rendezvényen. Kertész József őrnagy, a Nyíregyházi Toborzóiroda vezetője elmondta, hogy számukra nem volt kérdés, hogy itt legyenek ezen a fontos napon. – Minden szinten képviseltetjük magunkat, katonáink részt vesznek a sétán, a négy és nyolc kilométeres futáson, a Honvédsuli kadétjai pedig az éremosztásban is segédkeznek – sorolta. Mint fogalmazott, magánemberként is úgy érezik, hogy ilyen kezdeményezésekre szükség van, szeretnek segíteni a beteg gyerekeket nevelő családoknak.

A regisztrációból és felajánlásokból befolyó összeg egy részét az egyesület a nyíregyházi Jósa András Oktatókórház gyermekosztályának ajánlotta fel, hogy a kis betegek gyógyulását elősegítsék, illetve szeretnék megjelentetni a dr. Endreffy Ildikó tudományos emlékiratait is. LN