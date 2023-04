Központi helyen van

Lapunknak elmondta, a reptér megépülésekor még nem gondolták, mennyi lehetőség nyílhat meg a település előtt.

– A projekt szempontjából Balkány kiváló helyen van, hiszen egyenlő távolságra fekszik Nyíregyházától, Nyírbátortól és Debrecentől. E városokban rengeteg a nagyobb beruházás, mi pedig egyfajta központi szerepet tölthetünk be mind az áru-, mind a személyszállítás területén. Rengeteg gyár van már e városok ipari parkjaiban, és előfordulhat, hogy sürgős szállításra van szükség, tőlünk pedig fél órán belül kivitelezhető mindez. Az üzleti életben az idő pénz, így bízunk benne, hogy nagyot léphetünk előre a nemzetközi mobilitásnak köszönhetően. Mindehhez azonban fejlesztenünk kell a repterünket – hangsúlyozta a polgármester.

A nemzetközi delegációval több polgármester is érkezett Balkányba, akik kíváncsiak voltak a helyi repülőtérre, s számítanak a szakemberek eddigi tapasztalataira.

A rendezvény egyben egy történelmi pillanat is volt a település repülésének történetében, hiszen kedden fordult elő először, hogy egy nemzetközi forgalomban részt vevő légijármű landolt a Plangi Reptér kifutóján.

Fokozódik a jelentősége

Plangár János, a repülőtér tulajdonosa lapunknak elárulta, a repülőgép Romániából előbb Nyíregyházára, majd Balkányba érkezett, és a településről indul majd haza.

– A fogadási művelet során minden rendben volt, a másik történelmi pillanat pedig az, hogy Balkányban határt nyitottunk, így közvetlenül repülhet haza a kisgép. A határnyitás is bizonyítja, milyen gyorsan dolgoznak a hazai hatóságok, ami kiváló alap a további fejlődéshez. A repülőtér egyik fő célja, hogy fiatalokat nyerjünk meg ennek a szép sportnak, ráadásul a létesítmény jelentőségét a honvédség jelenléte is igazolja. Katonai alakulatok is jelen vannak a területen, és büszkék vagyunk rá, hogy az ő feladataikban is képesek vagyunk tevékenyen részt venni. A kapcsolatunk a magyar haderővel kiváló, nem véletlen, hogy repülőnapnak is adott már otthont a Plangi Reptér – hangsúlyozta a komplexum tulajdonosa.

Plangár János arról is beszélt, a jövőben szeretné megtalálni azt a fiatal generációt, amely továbbviszi az eddig eredményeket, és szerencsére van is érdeklődés az ifjúság részéről. Szeretnének tovább fejlődni, hogy képzéseket is tarthassanak helyben a fiataloknak.

Most még a sport az első

– Nem kis meglepetés volt évekkel ezelőtt, amikor megtudtuk, hogy Plangár János repülőteret alakít ki Balkányban. Támogatom a törekvéseit, hiszen munkája példa lehet a fiatalok számára. Bebizonyította, hogy merni kell nagyot álmodni, és kitartó munkával elérhetjük a távolinak tűnő céljainkat is – ezt már dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő mondta el a jelenlévőknek.

Hozzátette: a projekt szakemberei is nagyot álmodtak, ám összefogással siker koronázza majd az erőfeszítéseiket.

– A mobilitási program egy úttörő kezdeményezés, emlékszem még azokra az időkre, amikor a nyíregyházi, vagy akár a debreceni repülőtér "bontogatta szárnyait", akkoriban a két megyeszékhelyen is sportrepülés volt a fő csapásirány. Később viszont kiderült, gazdasági szempontból is rengeteg potenciál rejlik e létesítményekben. Jelenleg Balkányban is a sport meghatározó, és bízunk benne, hogy itt is hasonló folyamat megy majd végbe, mint a két nagyobb repülőtéren, a térség javát szolgálva – hívta fel a figyelmet az országgyűlési képviselő.

A tanácskozást követően a résztvevők átvonultak a repülőtérre, ahol megtekintették annak létesítményeit és a hangárban álló kisrepülőket is.

MI