Ezer cipőt ajánlott fel a törökországi földrengés sújtotta területen élő gyerekeknek a csengeri Szamos Cipőipari Kft. ügyvezető igazgatója, Juhász János. Dr. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője közreműködésével a 10 millió forint értékű adományt vasárnap adják át Hatay városában. Erről hétfőn egyeztettek Törökország magyarországi nagykövetével.

– Minden reggel átnézem a Kelet-Magyarországot, és ott olvastam arról, hogy dr. Tilki Attila a választókerületének polgármestereivel összefogva támogatást gyűjtött és adott át a török földrengésben bajba jutottak számára. Ekkor született meg bennem a gondolat, hogy én is segítek – mondta el lapunknak Juhász János, Szamos Cipőipari Kft. cégvezető tulajdonosa.

Mit jelent egy pár cipő…

Az elhatározást nyomban tett követte: felvette a kapcsolatot az országgyűlési képviselővel, aki közvetlen munkakapcsolatban áll a török nagykövetséggel, így gyorsan Gülsen Karanis Eksioglu nagykövet asszony elé vitte a felajánlást. A hét pedig a nagykövetségen az adomány átadásával indult, a cipők pedig vasárnap érnek célba. A történetnek több érdekes szála is van.

– Nekem eszembe jutott a ’70-es tiszai árvíz, hogy az akkor bajba került embereknek milyen jól jött minden segítség, mennyire jólesett az összefogás. Tudtam, hogy akinek odaveszett az otthona, a romok alatt maradt mindene, annak most mit jelenthet egyetlen pár cipő is. Ezért küldünk belőle ezret különböző méretben – tájékoztatta lapunka Juhász János, akitől azt is megtudtuk: az immár 33 éve működő cége török beszállítóktól is vásárol alapanyagot, a megbízható partnerekkel kapcsolat nem pusztán üzleti, hanem baráti is.

Gyereknapi ajándék is

– Törökországban most vasárnap tartják a gyermeknapot, és ott az a szokás, hogy ilyenkor a gyerekeknek új cipőt vásárolnak és abba valamilyen ajándékot is igyekeznek tenni. Úgy, mint nálunk Mikuláskor – tudtuk ezt meg már dr. Tilki Attilától, aki további különös találkozó pontokkal is szolgált.

A Magyarországon működő Yunus Emre Intézet kezdeményezésére ezer turul madarat hajtogatnak papírból, amit a cipőkkel együtt adnak majd át. Ahogy a magyar, úgy török mitológiában is megtalálható a Turul, mint a nemzetet biztonságos helyre, otthonhoz vezető madár képe és legendája. Ezt az adományt és nemes felajánlást is nyugodtan sorolhatjuk a legendás tettek közé.

NyZs