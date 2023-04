– Fontosnak tartom közvetlenül is megismerni a terepen végzett munkát, hiszen csak így tudjuk jól kiegészíteni a szakpolitikát. A kormány nagy programja a telepek, a szegregált élethelyzetek felszámolása. Bár sokan szokták kritizálni a projektet, sikerként lehet értékelni a tíz évvel ezelőtt elindított komplex telepprogramot – kezdte köszöntőjét Sztojka Attila. – Azért beszélünk komplex telepprogramról, mert két célja is van. Az egyik, hogy a hátrányos helyzetű lakosság lakhatási gondját megoldjuk, a másik pedig, hogy az egyén önmagát is fejlessze, társadalmi mobilitás jellemezze. Korábban sokféle telepprogram volt már, de mindig csak egy elem került a középpontba: vagy a lakhatás, vagy a képzés, vagy a közösségfejlesztés, vagyis komplex módon nem foglalkoztak vele. Tudjuk, hogy sok még a feladat, de az eddigi intézkedések megalapozottak. Folytatni kell a komplex telepprogramot, s finomítani kell rajta a társadalmi-gazdasági viszonyok változásainak tükrében. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében huszonegy település vesz részt ebben a programban, nyolcvan új ház épül, ötvenhatot pedig felújítanak – mondott számadatokat is a kormánybiztos, aki még kiemelte:

– Ennek a folyamatnak a legutolsó kérdése az, vajon hányan jelennek meg a hátrányos helyzetű emberek közül a munkaerőpiacon. Van még sok rejtett tartalék, van még erőforrás, bár mások szerint munkanélküliek. Az tény, hogy hosszú és nem könnyű szocializációs folyamat vár ezekre az emberekre. Hadd mondjak köszönetet minden olyan önkormányzatnak, civil szervezetnek, roma nemzetiségi önkormányzatnak, ahol ezt az igen nehéz komplex telepprogramot felvállalták.

A program jelenlegi állásáról Szalmási József polgármester tájékoztatta Sztojka Attilát. Mint elmondta, a projekt célja, hogy a lakhatási beruházásokkal, valamint a Csillag Szolgáltatóházzal és a Csillag Szolgáltató Ponttal az önkormányzat hozzájáruljon a hátrányos helyzetű lakosság fizikai és társadalmi integrációjához. Szólt arról is, hogy az öt szociális bérlakás harminckét személynek jelent majd új otthont, a lakókat pályázat révén választja ki a képviselő-testület.

– A program a hátrányok felszámolása, enyhítése érdekében szociális, közösségfejlesztési, oktatási, egészségügyi, képzési és foglalkoztatási elemeket tartalmaz. Ebbe a fejlesztési programba hetvenöt személyt vontunk be, számukra folyamatosan gondoskodunk a szociális munkás jelenlétéről, illetve négy szociális munkás dolgozik még ebben a projektben. Ennek keretében különböző képzések voltak (targoncavezetői és gyártósori munkavállalást elősegítő alapkompetenciák fejlesztése), illetve még vannak (falusi vendéglátó képzés.). Lesznek további rendezvények is, például házipraktikák tréning, informatikai tréning, konfliktuskezelő és drogprevenciós foglalkozás – sorolta a település vezetője.

A projekt bemutatása után a vendégek megtekintettek két új házat, ahol az épületek felépítéséről, a technikai megoldásokról, a még várható munkálatokról a kivitelező cég, a hajdúhadházi Object-House Kft. ügyvezetője, Csonka István adott tájékoztatást.

MML