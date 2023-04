Golyónyomok a törzsön

– Ezt a repülőgépet már régóta ismerjük, hiszen közel harminc éve áll a jakabszállási repülőtéren. Egyesületünk a magyar légierő történetének egy-egy darabkáját igyekszik megmenteni: repülőgépeket újítunk fel, repülőkatasztrófákban elhunyt személyzeteknek állítunk emlékhelyeket. Ha jól számolom, ez a repülőgép a tizenegyedik, amit megmentünk az enyészettől. A gép tulajdonosa, H. Szabó Sándor keresett meg minket, hogy segítsünk – avat a legújabb küldetés hátterébe az elnök.

A gép sajnos nagyon rossz állapotban van – kapunk egy képet a kiindulási helyzetről –, a fülke teljes egészében üres, egyedül a katapultülés maradt meg benne. Az összes plexit cserélnünk kell. A fülketető teljesen elrozsdásodott, újat kell építeni. Szomorúan láttuk, hogy valamikor, valakik céltáblának is nézték, szétlőtték a bal oldalát, de a jobb oldalra is jutott a lövedékekből, és ami elképesztő, a páncélüveget is szétlőtték. Érthetetlen számunkra ez a rombolás, pusztítás.

Névadó űrhajósok

A munkával lendületesen haladnak, a csapat általában két-három hetente tud időt szakítani a gépre, szombatokon és vasárnapokon. Ha minden a tervek szerint alakul, június végéig befejezik és újra a régi színeiben, fényében pompázhat az egykor büszke vasmadár. S már csak egy kérdés maradt: honnan jött a gondolat, hogy Farkas Bertalan legyen a névadó?

– A tábornok úr régóta jó barátunk, rálátással bír a munkánkra és tőle telhető módon segíti azt. Magyari Béla kiképzett űrhajósunk nevét viseli már egy felújított repülőgép, ez Kecelen, a Pintér Művek Haditechnikai Parkban tekinthető meg. Innen jött az ötlet, hogy a korábbi vadászpilóta, a világűrt megjárt Farkas Bertalan neve is felkerüljön egy legendára. A MIG-15-ös tulajdonosa támogatta a kezdeményezést, így mindkét űrhajósunk nevét viseli majd egy-egy repülőgép.

– Már az avatót is tervezzük, július 29-én, szombaton, 17 órakor kezdődik a ceremónia a jakabszállási repülőtéren. Több mindennel készülünk, szeretnénk igazán meghatóvá, felejthetetlenné tenni ezt az eseményt – csábítja vármegyénkből is a repülés szerelmeseit már most Simon Róbert Sándor.