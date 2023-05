Vármegyénk egyik legfiatalabb horgászvize a Kisvárdán létesített Fishvárda-halastó, ami a Bágeri-tavak szomszédságában létesült 2022 tavaszán. Ignéczi Csaba tógazda minőségi halállománnyal telepítette be a tavat a horgászni vágyók nagy-nagy örömére. A tó avatását rögtön egy telt házas, sikeres horgászversennyel kötötték egybe. Az elmúlt egy évben – az igényeket is szem előtt tartva – újabb és újabb telt házas versenyeknek adott otthont a tó. Az idei első verseny után felvetődött egy kétfős, 24 órás verseny megrendezésének a gondolata, ami régóta igény volt már a horgászok körében is. Tudás és szerencse A kiírást követően néhány napon belül megtelt a 20 csapatos mezőny. Az elmúlt szombaton reggel 9 órakor dudaszóra egyszerre kerültek a csalival tűzdelt szerelékek bevetésre. Még egy perc sem telt el, amikor a szerencsésebbek már tekerték is az első halakat. S ez így ment 24 órán keresztül. Fáradhatatlanul és lelkesen mérlegelt Gyebnár István, Mosolygó János és Debreceni Mihály Ignéczi Csaba vezényletével. A folyamatos mérlegelés után már eresztették is vissza a tóba a kifogott halakat. A versenyen jó volt a hangulat, sportszerű a küzdelem. A tudás mellett a szerencse is közbeszólt. A nevezett 20 csapatból végül 19 érkezett meg a versenyre. A csapatok a 24 óra alatt közel 1,5 tonna és 365 darab halat fogtak – tájékoztatta szerkesztőségünket Vári István.

Az eredmények

1. ZMC team (219,33 kg), 2. Pásztor & Diczkó Team (168,25 kg), 3. T&L Carp Team (137,37 kg), 4. Oláh–Kazár Team (122,54 kg), 5. Felvidék Carp Team (112,53 kg), 6. Kuku Team (110,79 kg), Legnagyobb hal: 1. T&L Carp Team (9,26 kg), 2. Felvidék Carp Team (8,88 kg)