Személyesen vezette körbe a vásárosnaményi pálinkafőzdéjében három szakképzőiskola negyvenöt tanulóját szerdán Kiss B. Zoltán. A fiatalok a baktalórántházi szakmai délelőtt folytatásaként tehettek látogatást a Kiss B. Cégcsoport üzemében, ahol a vállalkozás alapítója betekintést engedett három évtizedes munkájába. A program második felének már a Hunor Hotel adott otthont.

– A Helyben vagy rendben elnevezésű program kifejezetten a fiatalokat célozza meg, a pályaválasztás előtt állókat, és azokat, akik még keresik a megvalósításra váró céljaikat és lehetőségeiket. Az Együtt Európáért Alapítvány és a vármegyei önkormányzat ebben szeretne segíteni, ugyanis nagyon fontos, hogy a tanulmányaik során megszerzett tudást és tapasztalatot Szabolcs-Szatmár-Beregben kamatoztassák. A mi feladatunk pedig az, hogy olyan perspektívát mutassunk nekik, aminek tükrében el tudják képzelni a jövőjüket a vármegyében – hangsúlyozta Baracsi Endre. A vármegyei közgyűlés alelnöke hozzátette: ezt többféle eszközzel igyekeznek elérni. A szakmai rendezvényeken jó gyakorlatokat és példaképeket mutatnak a diákoknak, olyan vállalkozókkal, szakemberekkel találkozhatnak, akik álmaikat helyben valósították meg, s mostanra nemcsak Szabolcs-Szatmár-Beregben, hanem országosan, sőt, nemzetközi viszonylatban is ismertek. Baktalórántháza után Vásárosnaményban is egy helyi termékkel és egy jól működő családi koncepcióval ismerkedhettek meg.

– Cégcsoportunknál jelenleg 250-en dolgoznak, élelmiszer, főként ital, vegyi áru kis- és nagykereskedelemmel foglalkozunk, de jelen vagyunk az élelmiszeriparban és a vendéglátásban is. Hiszünk a helyi alapanyagokban és a helyiek szaktudásában, a vállalkozásunkat is erre építjük. Éppen ezért nagyon örülnénk annak, ha minél több fiatal maradna itthon és helyezkedne el nálunk vagy a környező kis- és középvállalkozásoknál – vette át a szót a házigazda szerepét betöltő Kiss Máté Zoltán. A Kiss B. Ker Kft. ügyvezetője többek között a helyi termékekben rejlő értékekről tartott előadást a diákoknak. Kifejtette: a helyben termesztett mezőgazdasági alapanyagok helyi feldolgozása és értékesítése az elsődleges élelmiszeripari elképzelésük, ám ez nem jelenti azt, hogy a későbbiekben ne szeretnének országosan is megjelenni a termékeikkel, azonban ebben az esetben is hangsúlyozni kívánják azok lokális jellegét. Nagy hangsúlyt kapnak a tradicionális beregi receptúrák, valamint a feldolgozott alapanyagok kiváló minősége.

Bodnár Zoltán, a Harmónia Trade Kft. turisztikai referense a vásárosnaményi attrakciók vonzerejéről beszélt, kiemelve a Hunor Hotelben berendezett vadászati kiállítást, amit előadása után közösen tekintettek meg a fiatalokkal.

A kisvárdai II. Rákóczi Ferenc Technikum és Szakképző Iskola diákja, Mudri Nóra szakács szaktechnikusnak tanul, így nem csoda, hogy a szakmai nap gasztronómiai programjait élvezte a leginkább.

– Hatalmas élmény és lehetőség volt számomra mind a baktalórántházi Fenyves éttermében, mind pedig a pálinkafőzdében tett látogatás. Betekintést nyerhettem az általam választott szakma gyakorlati oldalába. A szemünk előtt készítették el a különböző ételeket, melyek tálalására különösen nagy hangsúlyt fektettek – gyönyörű tányérokat láttunk – sorolta lelkesen a középiskolás, aki elárulta: felajánlották nekik, hogy nyári diákmunka keretében visszatérhetnek a konyhába.

– Szerintem sokan fognak élni ezzel az óriási lehetőséggel, én biztosan. A középiskola után turizmus-vendéglátás szakon szeretnék továbbtanulni valamelyik főiskolán vagy egyetemen. Egyelőre nem tudom, hogy hol, de egészen biztosan ezen a területen akarok elhelyezkedni, mert nagyon érdekel a főzés világa, és már szívesen ismerkedem más nemzetek kultúrájával.

KM

Fotók: Pusztai Sándor