– Tizedik alkalommal ismerjük el a tehetséges diákjainkat és azokat a kiváló szakembereket, akik felismerték a tanulóik képességeit és készségeit, s nem hagyták, hogy azok elvesszenek. Akik itt ülnek, az elmúlt két évben nemzetközi, hazai és megyei tanulmányi és sportversenyeken értek el kiemelkedő eredményeket. A hivatalhoz érkezett javaslatok és szakmai indoklás alapján több mint 80 jelöltből választották ki a díjazottakat, a különdíjasokat, az emlékplakettel elismert tanulókat, tanárokat és intézményeket – ismertette a főosztályvezető.

Szorgalom és kitartás

– Ahogy a megyeháza elé érünk balkéz felől látjuk Kölcsey Ferenc szobrát. Egy rendkívül tehetséges ember volt, aki 200 évvel ezelőtt megírta nemzeti imádságunkat, a Himnuszt, magát az épületet Alpár Ignác, a kiváló építész tervezte, ez a terem Bessenyei György nevét viseli, nem véletlenül. Kiemelkedő személyiség volt a szabolcsi testőr-költő, aki egész életével példakép lehet – sorolta megnyitó beszédében Román István. A vármegyei főispán végignézve a zsúfolásig telt teremben úgy fogalmazott: a tehetség nem csak a múlt, hanem a velünk élő jelen.

– A szakemberek szerint a tehetségnek három összetevője van: motiváció, intelligencia és kreativitás. A rossz hír, hogy a munka nincs ott, pedig ahhoz, hogy a három összetevő érvényesülhessen, rengeteg munkára van szükség, így válhat teljesítménnyé. Román István arra kérte a diákokat, hogy a bennük lévő motivációt, kreativitást és intelligenciát ne hagyják elveszni, arra a kérte a pedagógusokat és szülőket, teremtsenek támogató és segítő környezetet, amiben biztonságban érezhetik magukat a gyerekek és kiteljesedhetnek.

– Higgyétek el, minden bennetek dől el, a tehetségből motiváltsággal és munkával lesz teljesítmény, amire a közösség büszkén nézhet fel! Büszkék vagyunk rátok, a tehetségetekre, a szorgalmatokra, számíthattok ránk – hangsúlyozta Román István, és maradva a múltunk nagyjainál dr. Kovács Ferenc is neveket sorolt: Benczúr Gyula festőművész, Krúdy Gyula író, Kállay Miklós miniszterelnök.

– Csak pár név Nyíregyháza történelméből, akik itt éltek és alkottak maradandót, nagy tehetségek voltak. Akik itt ülnek ma, azok pedig a jövő példaképei lehetnek. Büszkék vagyunk azokra a pedagógusokra is, akik nagy szeretettel és hivatástudattal ápolják a tehetséges fiatalokat, kimagasló sikerekre képesek felkészíteni a tanítványaikat – mondta Nyíregyháza polgármestere. – A képesség, a tehetség és a szorgalom szorzószám, ha csak az egyik nulla, már nem lesz meg a várt eredmény, szükség van jó intézményekre, kiváló pedagógusokra. Mindent megteszünk azért, hogy a ma tehetséges diákjai visszajöjjenek ide, ehhez pedig tudjuk, munkahelyeket, lakhatási körülményeket, biztos jövőt kell teremtenünk. Ezen és ezért dolgozunk.

Szükség van barátokra is

S ha már a nyíregyházi tehetségekről esett szó, hatalmas tapsot kapott Kapu Tibor, a Magyar Űrhajós Programban (HUNOR) kiválasztott űrhajósjelölt, ő adta át a Kiváló versenyző - Tehetség-díjat általános iskolai kategóriában Borsi Attilának, a kisvárdai Vári Emil Általános Iskola tanulójának, aki a természettudományokban, matematikában és kémiában ért el jelentős sikereket.

Tibor előtte arról beszélt, mennyire fontos Nyíregyháza az életében, mesélt az Apáczai-iskolában és a Krúdy-gimnáziumban töltött évekről, hogy imádja a nyíregyházi gyrost, a Bujtosi tavat, ahol először látott szitakötőt. A kosárlabdázás örök szenvedélye, ahogy a zene is fontos szerepet játszott az életében. Egy rövid interaktív játék végén pedig arra hívta fel a fiatalok figyelmét, csinálják azt, amit szeretnének és azt tegyék nagyon! – Elképesztő tehetségekkel van tele a terem a sport, a tudomány, a művészetek területéről. Ha megtaláljátok, ami érdekel benneteket, hisztek benne és gyakoroltok, eredményeket fogtok elérni – biztosította a diákokat. Elismerte, nincs egységes recept arra, hogyan lehet a célokat elérni, de ami elengedhetetlen, hogy megtalálják azt, amit szeretnek és csinálják, extra-motivációért pedig tekintsenek egy példaképre.

– Az én első példaképeim a szüleimen kívül az osztálytársaim, barátaim voltak, mindegyiküktől tanultam valamit, lelkesedést, kitartást, logikát, az idegen nyelvek szeretetét. – Ha találtok ilyen barátot, tartsátok meg őket – mondta, majd kiemelte a támogató hátteret, a környezetet, amelyben a tehetség kibontakozhat.

Csodalátó szem

– Csodálatos nap, amikor a tehetséget ünnepelhetjük és köszönthetjük. Nagyon sok tényezője van a tehetséggondozásnak – erről már Demarcsek Györgyné, a Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezetője, Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért és Apáczai Csere János-díjas pedagógus beszélt, aki a Kiváló Felkészítő - Tehetséggondozó tanár-díjat általános iskolai kategóriában adta át Reményi Józsefnénak, a kisvárdai Vári Emil Általános Iskola matematika-fizika szakos tanárának.

– Van, amikor igazi mélyfúrásra van szükség ahhoz, hogy a csiszolatlan gyémántokat megtaláljuk, hogy aztán csiszolgassuk, alakítsuk és formáljuk. Van, amikor csak lehetőséget adunk a gyerekeknek, hogy megvalósítsák magukat, olykor a megfelelő eszköz is elegendő a tehetséget elindítani az úton. De az akadályokat, a nehézségeket is le kell küzdeni, megoldást találni a problémákra. A siker kulcsa lehet a kitartó munka és a gyerekek kitartásra nevelése. A sikerekhez azonban szükség van a szülőkre is, a támogatásukra. Hiszem, hogy a hátrányból előnyt kovácsolhatunk és a hátrányos helyzetű gyerekeket is kiemelkedő eredményekre tudjuk sarkallni az áldozatos munkával – fogalmazott az Örökös Aranygyöngyös táncos, aki szerint a legfontosabb cél: lenni, akik vagyunk, és azzá válni, amihez a tehetségünk adatott. Ehhez kívánt a tehetséggondozó pedagógusoknak csodalátó szemet, kitartást, egészséget, a gyerekeknek sok sok élményt, hogy kiteljesedhessen az életük.

Kezükben a jövő

– Itt nőttem fel, 6 éves koromtól úsztam, s akkor még annyira nem volt vonzó az uszodai környezet, mint ma – hallhatták a jelenlévők dr. Szabó Tünde országgyűlési képviselőtől, kormánybiztostól. Az olimpiai, világ- és Európa-bajnoki ezüstérmes úszó középiskola kategóriában Hanyu Norbertnek, a vásárosnaményi II. Rákóczi Ferenc Gimnázium végzős diákjának, négyszeres diákolimpiai bajnok úszónak adta át a Kiváló versenyző - Tehetség-díjat.

A nyíregyházi olimpikon saját példáját is említve kiemelte a támogató közeg fontosságát, a tehetséget segítő szülőket, pedagógusokat, edzőket és szakembereket, akik hitet adnak, biztonságot teremtenek. – Nagyon fontos, hogy felismerjük a tehetséget és ne hagyjuk, hogy az elvesszen. Szorgalmas, kitartó gyermekeink vannak, a felnőttek felelőssége ezt észrevenni és támogatni őket. A 21. század gyermekei ülnek itt, akiknek a jövőt a kezébe adhatjuk. Éppen ezért nekünk is kell ezt a jövőt segíteni. Tegyék azt, amit szeretnek és akkor biztos, hogy boldogok lesznek. Fontos, hogy a fiatalok célokat fogalmazzanak meg, s nem biztos, hogy mindig arra mennek majd, azonban a kihívások, a nehézségek legyőzésével sikeresen célba érhetnek – tanácsolta mindenkinek.



A Kiváló felkészítő - Tehetséggondozó tanár-díjat középiskolai kategóriában az Oktatási Hivatal főosztályvezetőjétől dr. Buczkóné Rangoni Claudia, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium magyar-nyelv és irodalom, médiakommunikációs szakos tanára, mesterpedagógus, köznevelési szakértő vette át.

Majd különdíjakat vettek át a legjobbak, két különdíjat a vármegyei kormányhivatal, hármat pedig Nyíregyháza város adott át. Minden jelölt emléklappal térhetett haza, ahogy az intézményvezetők is átvették azokat az elismeréseket, amelyeket a tanévzáró ünnepségeken adnak majd át.