Lehet, hogy azért, mert zárkózott, introvertált, bizonytalan vagy szégyenlős, esetleg rossz tapasztalatai vannak, vagy egyszerűen csak új számára az ilyen típusú ismerkedés. Pedig a hatékony álláskereséshez fontos, hogy minél több emberhez eljusson a hír, hogy új munkahelyet, új lehetőségeket keres valaki. Ehhez sok eseményre, üzleti találkozóra, rendezvényre, állásbörzére, vagy akár konferenciára érdemes elmenni.

– Senki sem született networking géniuszként, még azok sem, akik igazán élvezik – fejtette ki Szilágyi-Bécsi Tímea, az INT-Solution Kft. ügyvezető igazgatója. – Ez nem veleszületett, hanem tanulható képesség. Nem kell simulékonynak vagy extrovertáltnak lenni ahhoz, hogy valaki sikeres legyen benne. Egyszerűen elég, ha ismeri a megfelelő taktikákat. Az előkészület az, ami igazán lényeges a magabiztos kapcsolatépítéshez. Mivel a networkölés egy igazán fontos és előnyös tudás, ha le tudja valaki győzni a félelmeit ezzel kapcsolatban, akkor a szakmai életében sokat nyerhet. Fontos azonban, hogy a a kapcsolatok építését nem jó csak az álláskeresés időszakára hagyni. Olyan ez, mint az egészséges életmód és a sport, a kapcsolatok menedzselése folyamatosan az életünk része kellene hogy legyen, és nem csak időszakosan – tanácsolta a szakértő, és hozzátette: rémisztő lehet elsőre, de minél inkább beépítjük az életünkbe, annál természetesebb lesz, és egyre kevésbé ijesztő.

Reális legyen a cél

Szilágyi-Bécsi Tímea kifejtette azt is, hogy a networkölés semmiképpen sem arról szól, hogy hogyan adjuk el magunkat. Szakmai, kölcsönösen előnyös, inkább kollegiális és nem versengő kapcsolatok építése a cél, főleg szakmai berkekben.

– A legfőbb hiba, amikor valaki kizárólag és önző módon csak a saját érdekei mentén építi és használja ezt a lehetőséget. Ezek a kapcsolatok amúgy is ritkán hoznak azonnali eredményt. A legtöbb kapcsolat akkor alakul ki, mikor már mások hasznára volt a tudásunk, a meglévő kapcsolataink és tapasztalatunk és ennek híre van, mivel ajánlanak. Fel kell állítani egy reális célt,

így célzottan tudunk ismerkedni majd, tudva, mit szeretnénk elérni. Legtöbben azon aggódnak, mit is mondjanak egy ilyen eseményen. S bár mégsem mehetünk előre megírt teljes beszélgetéssel, pár kérdést azért előkészíthetünk, például, hogyan mutassuk be magunkat. Magunkra vonatkozóan tehát legyen a „zsebben” pár kulcsmondat, így kevésbé blokkolunk le, ha valaki megszólít – ajánlja Szilágyi-Bécsi Tímea.

