A gyerekek megismerhették az alföldi erdőkben megtalálható fa- és cserjefajokat, az erdészek munkáját, és azt is kipróbálhatták, hogyan lehet madárodút készíteni. Előadásokat hallgathattak meg a tavaszi és nyári madárvédelemről, a madárodúkról, azok kihelyezéséről, kezeléséről, valamint a bennük költő fajokról. A program részeként elültették az Év Fája egy példányát is: ezúttal egy vénic-szil csemete került a földbe, a munkában pedig gyerekek is segítettek.

Forrás: Nyírerdő