– A Kosztyu Brigitta tollából született történet a panyolai Kiss Zsigmondné hangján szólal meg, általa járhatjuk végig a kenderfeldolgozás útját, közben nyomon követhetjük a fiatalok szerelmének szárba szökkenését is. Berendeztünk egy sarkot is, ahová beülhetnek a látogatók, kipróbálhatják a fonást, végül bemutatjuk a hasznonnövény végső feldolgozását és annak eredményét, a kenderből szőtt vászontípusokat. A kiállított fotók a Jósa András Múzeum és a Sóstói Múzeumfalu archívumából kerültek ki. A régi felvételek önmagukért beszélnek, de aki szeretne többet megtudni a témáról, az installációs ládikánkban magyar és angol nyelven egyaránt talál érdekes és informatív leírásokat, míg a hiedelemfalunk pikáns babonákat rejt – osztotta meg lapunkkal a fiatal néprajzos muzeológus, akinek első tárlatát egykori tanárja, dr. Bodnár Zsuzsanna néprajzkutató nyitotta meg.

Közös emlék

Nem sokkal ebéd után a faluközpont színpadán sorakoztak fel a leendő pünkösdi királyok. A többesszám nem tévedés, ugyanis két korosztályban, a fiatalok és az idősebbek, mondhatni szeniorok között is győztest hirdettek. A jelentkezők népes közönség előtt mérték össze ügyességüket, erejüket, gyorsaságukat. Az indulók között két Somogyi András is akadt. A debreceni apa-fia páros ugyanabban a kategóriában versengett. S hogy miért döntöttek úgy, hogy mások mellett maguk között is megmérkőznek?

– A feleségem és a két lányom addig heccelt minket, míg kötélnek álltunk. Akár bohócot is csinálunk magukból a kedvükért – avatott be nevetve az idősebb Somogyi, akiről később kiderült, nagyon is komolyan veszi a versenyt: senkit ilyen elszántan nem láttunk még szalmabálával megrakott talicskát tolni. Fia is legalább ennyire eltökélt volt, bár hétfő reggel még nem számított arra, hogy a skanzenben tett látogatás erőfitogtatásba csap át.

– Úgy gondoltam, izgalmasabbá tehetjük a napot, és ha nem is győztesként térünk haza, sokáig emlegetjük még a közös versengést – jegyezte meg a András. A pünkösdi királyoknak járó fakardokat végül tényleg nem ők vehették át, az emléket azonban senki nem veheti el tőlük.

A néptáncosok lovas bemutatója és táncház zárta a pünkösdi sokadalmat. A nap végén kiürült a játszóudvar, hazamentek a vásározók, fáradtan, de annál elégedettebben pakoltak össze a kézművesek és a mesterek, tudván, ismét élménnyé varázsolták a hagyományokat.

CsA