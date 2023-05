A közelmúltban két hetet itthon tölthetett, s a tiszadobi holtág harcsaállományát tesztelte a barátaival. Elmesélte azt az élményét, s akkor úgy búcsúzott, hogy visszatér oda, hiszen már tudja, hol érdemes várni a harcsák kapását.

Este, éjjel és hajnalban is

Így történt, s arról a horgászatáról is mesélt lapunknak.

– Délután 2 órától horgásztam másnap reggel 7 óráig a társaimmal, Paulik Józseffel és Györgyevics Tamással. Ismét a behúzós és a spanolós módszert választottuk. Ez idő alatt öt kapásunk volt, végül három bajszost sikerült megakasztanunk – mesélte Pintye Róbert. – Kellemes időjárást fogtunk ki, nem fújt a szél, nem esett az eső. Délután egy ragadozó lelopta a kárászt a horogról, 21 órakor azonban már sikerült megfognunk egy 14,70 kg-os harcsát. Egy kis idő múlva újra egy hallopás adott nekünk beszédtémát, de 23 órakor a „tolvajok” egyike már horogra is került, sikerült megfognunk egy 11,30 kilogrammos ragadozót. A hajnali órákban kifogtunk még egy 14,40 kilogrammos harcsát is. A nagyobb halak megint elkerültek bennünket, de nem adjuk fel. Az AlphaCat Fishing Team csapatunkkal nagyon várjuk már az idei Hegyalja Harcsafogó Kupát, szeretnénk majd ott ismét bizonyítani, illetve egy jobb helyezést elcsípni.

MML



Borítókép: Pintye Róbert és a harcsák | Fotó: Györgyevics Tamás