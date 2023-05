Kedves Imre! A történet, amiről most írok neked, Nyíregyházán kezdődik, szereplői moszkvai egyetemi tanárok és diákok – és egy ukrajnai kolostorban ér véget.

A múlt század hetvenes éveiben orosz nyelvi diáktábort szervezett az akkori megyei művelődésügyi osztály középiskolai diákoknak a nyári szünetben. A három évre tervezett programra az egyik moszkvai egyetemről négy tanár és húsz diák érkezett. A nyelvgyakorlás „trojkában” történt, két magyar diák egy orosz egyetemistával állandó együttlétben egy héten keresztül.

Ideológiai elhajlás

A nagyon sikeres nyelvgyakorlást vezető orosz tanároknak és diákoknak megyejáró kirándulással is meg akarta köszönni az oktatásügyi hivatal az egyheti sűrű munkát. Az időben a tanügyigazgatásban dolgoztam, én kaptam a megbízást a kirándulás megszervezésére és lebonyolítására. Az autóbuszban, indulás után, tolmács segítségével, rögtön elkezdtem a történelmi, művészeti, irodalmi emlékeinkről tájékoztatni vendégeinket. Nagykállónál megemlítettem, hogy ez volt valamikor a vármegye székhelye, s az az épület, amely mellett most elhaladunk, pedig a vármegyeháza.

Ezután odajött hozzám a csoport vezetője, egy tanárnő, és arra kért, hogy vigyem be őket Máriapócsra. Nemcsak váratlan volt a kérés, de akkor politikailag is veszélyesnek érzetem egy marxista-ateista szovjet csoporttól. (1974-et írtunk!)

„Miért akarnak odamenni?” – kérdeztem bizonytalanul. Azért – hangzott a válasz –, mert ők tudják, hogy nem ortodox, de ahhoz hasonló, keleti szertartású templom van ott, és hallottak az ott történt csodáról. Azt nem mondhattam, hogy nem ajánlom ezt a kitérőt, de azt tudtam, hogy másnap a megyei pártbizottságon téma lesz ez a súlyos „ideológiai elhajlás”. Csodálkozásom egyre nőtt, s amikor az autóbusz megállt a templom előtt, az „ügyeletes koldusoknak” a diákok elkezdtek rituálisan adakozni. Az egy-két forint még ért valamit. Bent a templomban – Illés próféta ünnepe volt – ismerősöm, Laci atya misézett. Óvatoskodva vezettem a csoportot a kegykép elé, röviden elmondtam a történetét, és vártam, hogy továbbindulnak, de csendesen, hosszan, látható áhítattal álltak a kegykép előtt.

„Davaj, program!” – mondtam óvatoskodva. S amikor sikerült kiterelgetnem őket, addigra kinyitott a kegytárgy­árus, látva, hogy nagyobb csoport érkezett. Hatalmas vásárlás kezdődött: kis keresztek, szentképek, rózsafüzérek – és nem csak a tanárok vásároltak.

A következő megállónk Nyírbátorban volt, a Báthori család emlékei a múzeumban. Felbátorodtam. A minorita templomban a Krucsay-oltárt mutattam meg, ahol a plébános ismertette az oltár történetét. Egyszer csak odajött az egyik orosz diák, s mondta, hogy ő zeneakadémista, kérjem meg az atyát, hogy egy kicsit orgonálhasson. Egy Bach-­művet szólaltatott meg. És itt ért a második döbbenet, az oltárral szemben ülő tanárok mindegyike a könnyeit törülgette, zokogott.

A tanárok között volt egy férfi kolléga, Viktor Avramovics, és amikor a következő évben újra visszatértek, Viktor újra jött. A harmadik nyáron, amint megérkeztek, rögtön keresni kezdtem őt, de az érdeklődésemre a vezető asszony zavartan parírozott. „Sajnos, nem tudott jönni.”

A tolmácsom, kis magyar kolléganőm, arról tájékoztat, hogy Viktor velük levélben tartotta a kapcsolatot, de legutóbb elköszönt. Arról írt, hogy neki nagy élmény volt Magyarország, Nyíregyháza. Megírta, hogy a felesége elhagyta, hónapok óta az egyetemi szobájában lakik, úgy döntött, hogy szerzetes lesz, s azóta a kijevi Lavra Kolostorban él. Ez újabb döbbenetem volt a szovjet kapcsolatokban.

Csodával határos módon

A következő évben jaltai társasutazáson vettem részt. Úgy utaztunk, hogy egy teljes napot töltöttünk Kijevben, és csak este indult tovább a vonatunk. A felkínált programban szerepelt a Lavra templom meglátogatása is. Amikor odaérkeztünk, közölték, hogy ez a templom mindig nyitva van, de sajnos, ma éppen nem látogatható. Hasonlót már Kárpátalján is eljátszottak velünk… Eszembe jutott Viktor, leszálltam a csoportunkat szállító buszról – mondtam, hogy majd a helyi járattal visszamegyek a városba –, és becsengettem a kolostorkapun. Talpig ortodox barát nyitott ajtót, akinek el próbáltam magyarázni, hogy Magyarországról jöttem, és úgy tudom, hogy egy kedves ismerősöm itt él. Amikor a nevét mondtam, nem jelezte, hogy ismeri, majd hosszas gondolkodás után azt kérdezte: „Atyec Iván?” – Lehet, mondtam, hogy most ez a neve –, gondolva a szerzetesi névadásra.

A telefonhoz nyúlt, és hallottam, amint hosszasan magyarázza, hogy valaki Magyarországról keresi Iván atyát. Hosszú folyosón láttam végig. A távolban feltűnt egy közeledő, fiatalos mozgású, fekete reverendás, szerzetesi föveget viselő, szakállas férfi. Amikor felismert, karjait széttárva szaladni kezdett, s amikor hozzám érkezett, azt kiáltotta: „Nyiritháza!” Én megrendült lélekkel csak azt dadogtam: „da, da” – miközben átölelt.

A történet, csodával határos módon, 40 év múlva visszaköszönt. A következő levelemben majd erről írok neked.

- Csermely Tibor -