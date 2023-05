Hat szakmában (autószerelő, autóelektronikai műszerész, fodrász, gázfogyasztóberendezés-és csőhálózat-szerelő, kézápoló és körömkozmetikus, speciális lábápoló) összesen harminckilencen tettek sikeres mestervizsgát, és vehették át okleveleiket a szervezet nyíregyházi székházában hétfőn délelőtt.

Az átadóünnepségen Balogh Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara általános alelnöke, valamint Huray Gábor, a kamara kézműipari tagozatának elnöke köszöntötte a friss mestereket.

Balogh Zoltán kiemelte, hogy a mestervizsga célja, hogy tanúsítsa a vállalkozás működtetéséhez szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzését és készségszintű ismeretét.

–Teremtse meg a szakmai megbecsülés, anyagi, erkölcsi elismerés és bizalom garanciáját, a szakemberek számára biztosítsa a szakmai fejlődés és az egzisztenciális életpályamodell, karrier kialakításának lehetőségét, valamint a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátítását – fogalmazott az általános alelnök.

Az oklevelek átadása előtt beszélgettünk a Mátészalkán tanuló és dolgozó Bartha Márkkal.

– Autószerelőként dolgozom Mátészalkán, és ott is tanultam, a Mátészalkai Szakképzési Centrum Déri Miksa Szakképző Iskolában. A mestervizsga megszerzése alatt voltak elméleti és gyakorlati óráink is. Sokat tanultam, és az itt tanultakat igyekszem majd a gyakorlatban is kamatoztani – mondta a fiatal autószerelő, Bartha Márk.

Mesterleveleket vettek át:

Autószerelő: Aranyász Dávid, Bartha Márk, Berta Róbert, Fecske János, Hetei Róbert, Hornyák Ádám, Kajdi Péter, Lengyel László, Németh Balázs, Nyeste Kornél, Nyiregyházi Ádám, Papp Gyula, Reha László, Szanyi Péter, Szilágyi János

Autóelektronikai műszerész: Vass Csaba

Kézápoló és körömkozmetikus: Beriné Gere Valéria, Bimba Tímea, Bulyáki Anita, Kapin-Kovács Dianna, Kovács-Virág Beáta, Nagy Annamária, Németh-Boleman Bogáta, Tóth-Lingvai Emese, Valkainé Csajági Dóra

Speciális lábápoló: Albert Szabolcs, Fejér Gézáné, Gönczi Anita Berta, Várkonyi Gábor Lászlóné, Wéber Andrea Margit

Fodrász: Bérciné Ignácz Gabriella, Kónyáné Nagy Alexandra, Molnár-Markovics Henrietta

Gázfogyasztóberendezés és csőhálózat-szerelő: Ábrók Róbert, Csuhai Csaba, Licska Tibor Zsolt, Szalai Zoltán, Szőke Gábor Csaba, Vajda Csaba