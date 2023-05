– Az önkormányzat mindent előkészített, hogy az idén is ideális, biztonságos körülmények között, jó és komfortos feltételek mellett fogadhassák a vendégeket, a fürdőben és a parton is – mondta megkeresésünkre Filep Sándor. A Szilva-fürdő kinti termálmedencéje 38 Celsius-fokos termálvízzel már várja a vendégeket, a gyermekeknek épült vízijátszótér is nagyon népszerű, ezt a strandmedencével együtt május 20-a után töltjük fel, addig a szükséges kisebb javítási, karbantartási munkákat végzik el a kollégáink – sorolta a beregi kisváros első embere a korábbi fejlesztéseket. A téli igen nagysikerű éjszakai fürdőzés természetesen folytatódik, ahogy az is biztos, hogy a tanév vége után – általában június közepén – nyitó Tisza-parti szabadstrand is programokkal, rendezvényekkel csábítja majd a vendégeket, amellett, hogy rendezett part, játszótér, homokos föveny áll a hozzájuk érkezők rendelkezésére.

– A gergelyiugornyai üdülőövezetben és a parton sok még a feladat, folyamatosan mérjük fel a veszélyes fákat, és az önkormányzat erejéhez mérten a kivágásról is intézkedünk, de nagyon sok helyen a nyaralók között vannak ezek a fák, ami azt jelenti, még magasabbak az eltávolítás költségei. Arra kérünk mindenkit, a saját területén, nyaralója környékén nézzen szét, ha veszélyes fát lát, akkor pedig jelezze – kérte a polgármester, hiszen közös érdek és felelősség, hogy a nyaralók, itt pihenni vágyók a legnagyobb biztonságban lehessenek. – A szélsőséges időjárási körülmények mindig megmutatják, milyen pusztításra képesek a természeti erők, a sérült, elkorhadt, az épületekre is veszélyt jelentő fák kivágásával sokat tehetünk a megelőzés érdekében – hangsúlyozta Filep Sándor. – Nagyon fontos a part folyamatos fejlesztése, vannak már beadott és előkészítés alatt álló pályázataink, a Bereg szíve Üdülőközpont közkedvelt, szinte állandó a teltház. Nagy tervünk, hogy ahol most a Tisza-hídról gyalogosan le lehet sétálni a parton a strandig, kialakítsunk egy sétányt. A Petőfi 200 év jegyében a Petőfi-sétányon annyi padot helyeznénk el, ahány versszakból áll A Tisza című verse, s a 15 padokra rávésnénk egy-egy versszakot is – jegyezte meg a városvezető, aki szerint ezzel még vonzóbbá tehetik az ugornyai partot.

BM