Ahogy arról portálunkon is beszámoltunk, csütörtökön késő este egy 20 év körüli fiatalember felmászott a Nyíregyháza-Északi kitérő állomás negyedik vágányán álló egyik tehervagon tetejére, majd olyan mértékű áramütést szenvedett, hogy a Traumatológiai-égési centrumba kellett őt szállítani.

Az ügyben megkerestük a MÁV-ot. A társaság illetékese kérésünkre részletesen beszámolt a történtekről, de általános érvényű tanácsokat is megosztott a portálunkkal azért, hogy a jövőben ehhez hasonló eset ne fordulhasson elő.

„ Az idén már hárman szenvedtek áramütést, amikor vasútüzemi területen felmásztak egy szerelvényre vagy a felsővezeték tartóoszlopára - ezekben a balesetekben fiatalkorúak voltak az érintettek. A MÁV arra kéri a szülőket és pedagógusokat, nyomatékosan hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy vasútüzemi területen tartózkodni életveszélyes és tilos! Sok esetben, amikor valakik izgalmas időtöltést remélve, vagy egy jó fotó elkészítése érdekében a tiltott üzemi területre tévedtek, súlyos, sérüléssel kerültek kórházba, vagy életüket vesztették. A vasút veszélyes üzem! A közvetlen életveszély miatt a vasút üzemi területén belül tilos tartózkodni. Szigorúan tilos a járművek alá menni, illetve azok tetejére felmászni. Az 5-6 méter magas jármű tetejéről ha lecsúszunk, súlyos sérüléseket szenvedhetünk, vagy akár életünket is veszíthetjük. A felsővezetéknek már a megközelítése is életveszélyes, 2 méteres távolságban akár halálos áramütést is okozhat. A felsővezeték, illetve a felsővezeték-hálózat más részeinek (oszlopok, kapcsolók) érintése életveszélyes. Az ilyen elektromos berendezéseken, velük összefüggő szerkezeteken, teherkocsikon nemzetközi jelölések is láthatóak a magyar feliraton kívül: az elektromos nagyfeszültségre utaló villám, és a „25 kV” feszültségi érték egyértelmű feltüntetése. A vasúti közlekedés során az utasok kizárólag az utasforgalom részére kijelölt területeken tartózkodhatnak, amelyeket például a vonatjegy megvásárlásához, a várakozáshoz, a vonatra szálláshoz vagy az utazáshoz használhatnak” – tájékoztatta portálunkat a vasúttársaság.



Illusztráció: MW