Az idei év színének választott Viva Magenta rendkívül kedvelt a hölgyek körében. Ezt megerősítette Oláh Nikoletta (jobbra) is, akitől nyíregyházi és csengeri vendégei is gyakran kérik, hogy az év színének valamely árnyalatával varázsolja szebbé körmeiket. Mindazonáltal a magenta nem pusztán a kitüntető címnek köszönheti népszerűségét, hiszen már a korábbiakban is keresett volt a kliensei között.