Akinek mesélnek a terek

Ilyés Gábornak suttognak a nyíregyházi utcák. A történelem szakos tanár, a helytörténet szerelmese pedig nemcsak meghallja, másokkal is megosztja, miről mesélnek neki az utcák, a terek, az emlékhelyek és emlékjelek. Szenvedélyét igyekszik ráragasztani a tanítványaira is, ugyanis fontosnak tartja, hogy a fiatalok megismerjék a város történetét, amit szívesen elevenít fel az általa vezetett sétákon is.

Fotós: Pusztai Sándor

