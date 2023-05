- A géppark már megérkezett és birtokba vették a diákok. A mai kor gyermekeinek, diákjainknak nagyon fontosak a digitális eszközök, a látvány és élményszerűség. A nevelőtestület figyelembe veszi ezt, így az eszközök segítségével, amelyek a tehetségsegítés feltételrendszerének javítását célzó hazai program keretében érkeztek, még nagyobb hangsúly kap a természettudományos és logikai gondolkodás megalapozása. Digitális kultúra és matematika órákon, valamint szakkörökön is használhatók a robotikai önjáró eszközök ezzel is segítve a játékos, élményszerű tanulást. A tehetséges alsós és a felsős nebulók, megtanulják a programozás alapjait, az algoritmikus gondolkodást és a kreatív, alkotó munka során fejlődik majd a tanulók együttműködési képessége is. A projekt során a tehetséggondozó programot ismerteti az intézmény a szülőkkel is - tájékoztatta szerkesztőségünket az oktatási intézmény.

Fotó: iskola