Az izgalom tapintható volt, mindenki igyekezett a legjobbat kihozni magából és a társaiból: egy-egy nehezebb feladat alatt szívből szurkoltak egymásnak, hiszen a barát akkor is barát, ha éppen az ellenfél csapatát erősíti.

Találkozási pont

– A Bárczi, a Göllesz és a Ridens tanulói, valamint szervezetünk legfiatalabbjai, az EarlyAct klub tagjai tízfős csapatokban teljesítik a kihívásokat. Fontosnak tartjuk, hogy minél kisebb korban integráljuk és érzékenyítsük a gyerekeket, ugyanis a többségi iskolák diákjai ritkán találkoznak nehezebben mozgó vagy tanuló társaikkal. A Rotary nagyon sokat tesz azért, hogy ezek a találkozások gyakoribbak legyenek, és természetessé váljon a másik közelsége – magyarázta Diczkóné Untener Mónika. A nyíregyházi Rotary Club elnöke hozzátette: a közös versenyzés összekovácsolja a fiatalokat, akik így a szervezet más programjain immár ismerősként köszöntik egymást.

– Rendkívül erős a versenyszellem a gyerekekben, mi pedig kis ajándékokkal készültük: mindannyian kapnak egy-egy emlékérmet, az első három helyezett csapat az arany, ezüst és bronz mellett kosár-, foci- és röplabdákat is hazavihet. Az elégetett kalóriákat pedig a Vela pékségnek köszönhetően kakaóscsigával pótolhattuk.

A feladatokat ebben az évben is a Nyíregyházi Sportcentrum szakemberei állították össze. Dajka László elárulta: minden alkalommal készülnek valami újdonsággal, meglepetéssel. – Az idei sorversenyen lufivadászat, szlalompálya, rollerezés is szerepel a feladatok között, de az élsportban használt sportszerek is előkerültek. A kihívások könnyen, körülbelül egy perc alatt teljesíthetőek, akinek segítségre van szüksége, természetesen megkapja a csapatkapitányoktól és tőlünk is – jegyezte meg a szervező.

Barátságok szövődnek

– Sokat jelent a gyerekeknek, hogy részt vehetnek a Rotary rendezvényein. A közösségi programok során erősödik a csapatkohéziójuk, szocializálódnak, és megtapasztalják, hogy összefogással könnyebben elérik a céljaikat – mondta el lapunknak Szőke Matild, a nyíregyházi Bárczi-iskola pedagógusa. – Arról nem is beszélve – fűzte hozzá –, hogy barátságok szövődnek a különböző iskolák diákjai között. Jó érzés látni, hogy megölelik egymást az újratalálkozás örömére.

KM