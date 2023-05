Főként a sok felhő és a gyakori csapadék miatt csupán átlagos hőmérsékletű, vagy annál kissé hűvösebb volt május harmadik hete Kelet-Magyarországon.

Eleinte mediterrán ciklonok, majd egyre jellegtelenebbé váló, de még mindig alacsony nyomású légköri mezők határozták meg időjárásunkat. Térségünk csaknem mindvégig a légörvények elő-, azaz meleg oldalán helyezkedett el, ennek ellenére a heti középhőmérséklet a vármegye nyugati felében 1-2 fokkal elmaradt a sokéves átlagtól - tájékoztatta lapunkat dr. Rácz Csaba.

A Debreceni Egyetem Precíziós Növénytermesztési K+F Szolgáltató Központjának tudományos munkatársa szerint bár mindenütt 16-17 fok körül alakult a középérték, a keleti vidékeken ez épp megfelelt az 1991-2020-as időszak átlagának, miközben az időjárás jellege is errefelé volt barátságosabb a hét során.

A hőmérséklet csúcsértéke a hét nagy részében 15-20 fok között alakult, többnyire a keleti tájakon volt enyhébb az idő. A kettősség a hét végéhez közeledve némileg csökkent, akkor már mindenütt kora nyárias, 25-27 fokos maximumok voltak jellemzők. Hajnalra általában 10-15 fokig hűlt a levegő, s még a leghűvösebb, pénteki reggelen sem csökkent 7-8 fok alá a hőmérséklet. Az 5 centiméteres mélységben mért talajhőmérséklet a kezdeti 15-16 fokról 20 fok közelébe emelkedett az időszak végére, így már a leghőigényesebb növényeink vetésének, kiültetésének sem volt akadálya.

Hőérzetünk azonban a hét nagy részében elmaradt az ilyenkor megszokottól, hiszen térségünk volt ugyan az ország egyik legkevésbé csapadékos tája az elmúlt héten, a napot péntekig errefelé sem láthattuk túl gyakran. Több hullámban érkezett immár területi átlagban is kiadós csapadék, jobbára csendes eső, vagy záporeső formájában, melyet elvétve kísért dörgés, villámlás. Így is jelentős különbségek mutatkoztak vármegyén belül a lehullott eső mennyiségében: míg keleten a sokéves átlagnak épp megfelelő 15-20 milliméter közötti hozamok voltak jellemzők, a Demecser-Nyírbátor vonaltól nyugatra, délnyugatra mindenütt 20 milliméter felett alakult a heti csapadékösszeg. Nyíregyháza 20-25 kilométer széles északnyugat-délkelet irányú sávjában mértük a legnagyobb összmennyiséget, arrafelé 40-45 milliméter is lehullott az elmúlt hét nap során.

Jelentősen csökkent a felső talajrétegek vízhiánya a hét végére, hiszen 20-30 centiméteres mélységig általában a hasznos vízkészlet 50-60 százalékának megfelelő mértékig telített a szelvény. Egy méter mélységig vizsgálva is csupán 20-50 milliméteres nedvességdeficit a jellemző, mely az évszakhoz képest rég látott kedvező értéknek mondható. A vegetáció fejlődése ennek megfelelően igen intenzív, van azonban még lemaradás fenológia tekintetében. A szépen fejlődő zöldfelület védelmére továbbra is érdemes gondot fordítani, hiszen számos gomba- és baktériumfaj fertőzőképessége nőtt meg ugrásszerűen a nedves időszaknak köszönhetően.

KM