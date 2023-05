– Hazavárták őket, és ők is hazavágytak – emelte ki. Az önkormányzati képviselő hozzátette, a fennmaradás záloga az emlékezet, éppen ezért fontos, hogy minden esztendőben megemlékezzünk a háborúkban elhunyt magyar honvédekről.



– Példát mutattak hazaszeretetből és kötelezettségtudatból – folytatta a vasárnapi megemlékezést Vantal Zsolt, a Magyar Honvédség 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnoka. Kiemelte, az elődök munkájának köszönhető az, hogy alapvető dolognak tartjuk a békét annak ellenére is, hogy a keleti szomszédunk területén háború zajlik. Vantal Zsolt kiemelte, ilyenkor azokra is emlékezünk, akik nem a harcmezőn, hanem hadifogságban, vagy civilként veszítették életüket. A parancsnok emlékező beszédében hangsúlyozta, az elődök helytállásából meríthetünk a mindennapokban is.

– Fontos, hogy a mai fiatalok is megértsék, a béke az nem egy magától értetődő dolog, hanem azért is tenni kell. A közös emlékezés erősíti az összetartozást – emelte ki Vantal Zsolt..

A beszédek után Kocsis Dániel atya tartott szolgálatot, majd elhelyezték az emlékezés koszorúit a temető emlékműjénél. A vasárnap délelőtti megemlékezésen részt vett dr. Szabó Tünde és dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselő is.

KM