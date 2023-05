A Lónyay 200 emlékév keretében kiadták gróf Lónyay Menyhért egykori miniszterelnök Naplóját, amelyet még az 1847-es, 1848-as években írt. A könyvet a napokban Budapesten mutatták be, ahol Varga Mihály pénzügyminiszter köszöntötte a jelenlevőket. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye nevében Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke is mondott köszöntő és köszönő gondolatokat. A fővárosi rendezvényen részt vett még Klicsu Ferenc, a Tuzsér Községért Közalapítvány elnöke, valamint Nagy Ernő Lónya és Ferkovics Tibor Tuzsér polgármestere is.