Harminc évvel ezelőtt lett Ibrány város, s ebből az alkalomból városnapot rendezett az önkormányzat a városligetben. Bemutatókkal egybekötve számos kulturális és kézműves program várta az érdeklődőket, kicsik és nagyok találhattak kedvükre tetsző programokat.

Fotó: M. Magyar László

Volt mesejáték, akrobatikus zenés pantomim, valamint meg lehetett tekinteni a bicska- és késkészítők termékeit is. A késkészítők mellett bemutatkoztak díszmű kovácsok is. Az ínyencek különböző finomságokat, süteményeket is kóstolhattak.