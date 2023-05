A szombat délelőtti ragyogó napsütésben a profik biciklisöltözetben, sisakban, speciális cipőben tolták a versenybringájukat a rajthoz, a többiek kicsit komótosabban készülődtek, de pontban 9.50-kor valamennyien elindultak, hogy eltekerjenek Tokajba – és aki akar, vissza. Igazi piknikhangulat volt a Kossuth téren: sokan az indulás előtt még leültek egy csésze kávéra vagy üdítőre, hogy aztán nekivágjanak a távnak.

A Bringa Piknik 2018 óta szorosan hozzátartozik a város életéhez: a sportos rendezvény ötlete Pataki Mihály, a Bringa Sziget tulajdonosa fejéből pattant ki, az önkormányzat pedig azóta is támogatja az eseményt. Így volt ez ebben az évben is, és a hagyományokat folytatva a két érintett város polgármestere, dr. Kovács Ferenc és Posta György is két kerékre pattant, ahogy Szekeres József, Nyírtelek első embere és Rudolf János Ferencné, Tiszanagyfalu polgármestere is sportos öltözékben érkezett. Szép gesztus, hogy a szervezők a rajtot 9.50-re tették – ezzel tisztelegnek egy jeles jubileum előtt, Tokaj ugyanis az idén ünnepli fennállása 950. évfordulóját. Az indulás előtt lehetőség volt ingyenes BikeSafe-regisztrációra, s a közösségi oldal játékának nyertese is átvehette jutalmát, egy csodaszép kerékpárt.

Eddig vonattal jöttek vissza

– Néhányszor áttekertünk már Tokajba, de általában vonattal jöttünk vissza, így kíváncsi vagyok, hogy bírom majd a visszautat – mondta a rajt előtt Kató Mónika, aki a szomszédasszonyát vette rá a kerekezésre. Néhány energiaszeletet, almát és banánt csomagoltak az útra, vizet viszont csak keveset, mert mint mondták, ha szükség lesz rá, a piknikpontokon pótolják majd a folyadékveszteséget.