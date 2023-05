Elhunyt Tóth Nándor, a Nyíregyházi Vikár Sándor Zeneiskola egykori tanára, a Piccoli Archi együttes alapítója, Apáczai-díjas tanár, Nyíregyháza kulturális életének egyik meghatározó alakja. Szerető családja körében halt meg. E szavakkal búcsúznak tőle szerettei:

Életét a tanításnak szentelte. Aktív éveiben fáradhatatlanul küzdött a nyíregyházi zeneoktatásért. Múlhatatlan érdemei között szerepel, hogy felépülhetett a Vikár Sándor Zeneiskola jelenlegi koncertterme, a Piccoli Archi terem, valamint a Vonós Pantheon.

Mindig a lehető legnagyobb lelkesedéssel vezényelt, a zenekar életét fáradságot nem kímélő módon mindig önmaga szervezte. A lehetetlent is megoldotta, ha kellett – ennek a hozzáállásnak a csúcspontjaként nemzetközi szakmai fesztiválokat hívott életre, amelyeken az évek során a világ minden tájáról több ezer pályára készülő és profi szakember fordult meg Nyíregyházán. Hasonló rendezvényeken eredményesen képviselte hazáját Neerpelttől Tarragonáig, New Yorktól Kajaaniig. Ilyenkor gyakran valóban „két végén égette a gyertyát”. Az utolsó pillanatig lelkesen komponált és sokáig aktívan zenélt. Mindig adni akart valamit, magából, másoknak, alkotásait egész életében két kézzel osztogatta, átvitt értelemben és gyakran egész konkrétan is.

Szabadidejében mindig vízparton érezte magát a legjobban, a víz számára – mondhatni – második anyanyelv volt, ezért aztán a pihenőéveit másik nagy szenvedélyének, a horgászatnak szentelte. Kedvenc területe, az Élő Tisza különösen sok boldogságot adott neki. Vízi élményeiről újságokban publikált és könyvet írt.

Bárhová is ment, barátságos természetéről mindenhol hamar megismerték. A környéken mindenkit ismert, mindenkihez volt néhány jó szava. Megbízhatóságánál csak szerénysége volt nagyobb. S noha ezt a nagyvonalú kedvességet nem mindenkitől kapta vissza, minden élmény, ami neki életében örömet okozott, már megérte a fáradságot.

Búcsúztatására szűk családi körben kerül sor. Végakaratának megfelelően hamvai kedvenc horgászvizeiben térnek végső nyugalomra.

