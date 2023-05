Koppenhága számos nemzetközi felmérés és rangsor alapján fontos kulturális, üzleti, média és tudományos központ. A világ egyik legkörnyezetbarátabb városának is tartják. A belső kikötőben olyan tiszta a víz, hogy úszni lehet benne, a lakosok 35%-a pedig kerékpárral jár munkába. Az 1,23 millió lakosú dán fővárosban lebonyolított Bring On Tomorrow Live rendezvényen mutatták be a tisztán elektromos hajtású E-Tourneo Couriert – számolt be róla sajtóközleményében a Ford.

Tisztán elektromos hajtású a modell

Az E-Tourneo Courier egy ötüléses, többfunkciós, kompakt városbarát jármű, amelynek jellegzetes, SUV-ihletésű kompakt karosszériája bőséges helyet kínál az utasok és holmijaik számára.

A sokoldalú Tourneo család legújabb tagja a kifinomult elektromos hajtáslánc mellett a digitális élmények és a hálózathoz csatlakozó funkciók széles skáláját kínálja.

Az E-Tourneo Courier egyike annak a tíz, tisztán elektromos hajtású modellnek, amelyeket a Ford 2024-ig vezet be a piacon, hogy 2035-re már teljes értékesítését a nulla károsanyag-kibocsátású autók tegyék ki. A vállalat világszerte 50 milliárd dollárt ruház be arra, hogy a 2026-os év végére már több mint 2 millió tisztán elektromos hajtású járművet gyárthasson.

Az elektromos hajtású Tourneo Courier csak jövőre érkezik meg Európába. Az E-Tourneo Courier a romániai Krajovában készül 2024 második felétől. Ugyanott gyártják a Ford legkelendőbb európai személyautóját, a Puma crossovert is, amelynek 2024-ben érkezik az EV-változata.

